Четверг, 2 Октября 2025 12:39

АрмИнфо.Сценарий нынешней власти - видеть на выборах социально безответственное общество. Подобной точки зрения придерживается член Группы "Альтернативные проекты" Ваге Ованнисян.

По его словам, в армянском обществе постоянно идут разговоры о том, кто будет участвовать в предстоящих выборах, с кем и на чьи деньги, ошибочно считая, что от этого зависит результат. "Мы упорно игнорируем самый главный вопрос: кто будет голосовать, какое общество пойдет на выборы. А ведь именно от этого зависит результат выборов. Сценарий нынешней власти - видеть на выборах социально безответственное общество: безразличное, готовое слушать и переваривать любую ложь и глупость, безвольное и с пораженческим настроем. Это возможно, потому что на низовом уровне мы имеем дело с обществом поражения, что само по себе является очень серьезной проблемой со своей сложной спецификой. И если в стране до сих пор не найдутся дееспособной силы, которые осознают эту проблему и будут правильно работать над ее решением, то это вполне реальное развитие событий. Власть будет беспощадно эксплуатировать это состояние. Любая нормальная власть не позволила бы себе такого, а попыталось бы двигаться в направлении исцеления общества", - считает политолог.

Он указал на наличие в стране эгоистичного общества. Задача сил перемен, как считает Ваге Ованнисян, подготовить общество к

переменам, мотивировать его, принять поражение как факт, а не как непреходящее состояние ума накануне выборов.

"Обществу необходимо быть готовым к выборам уже сегодня (на самом деле, это было необходимо ещё вчера). Голосование состоится в этот день, и выборы должны формироваться в умах и сердцах граждан уже сегодня. В этом контексте есть две главные ошибки: ничего не делать, ждать выборов, которые приведут к шокирующему провалу, или по-настоящему понимать, что нужно работать, и делать это неправильно. Обе эти ошибки совершаются сейчас. С другой стороны, есть все возможности добиться очень хорошего результата, если действовать правильно", - констатировал политолог.