АрмИнфо.При поддержке ВТБ (Армения) в концертном зале имени Арама Хачатуряна прошел концерт маэстро Валерия Гергиева и Симфонического оркестра Мариинского театра.

В программе прозвучали такие известные произведения, как «Праздничная увертюра» Александра Арутюняна, концерт для скрипки № 1 Дмитрия Шостаковича и симфония № 4 Густава Малера. Ярким акцентом вечера стало выступление солиста оркестра – скрипача Павла Милюкова.

«Концерты маэстро Валерия Гергиева – это всегда особенное событие, которое приносит людям приятные эмоции. Мы рады поддерживать такие инициативы, которые делают культуру ближе каждому зрителю», – отметил генеральный директор – председатель директората ВТБ (Армения) Ара Авагян.

ВТБ (Армения) активно поддерживает культурные проекты и инициативы в стране. Среди них – партнерство с международным театральным фестивалем ARMMONO, поддержка фонда «Музыка во имя будущего», а также содействие обновлению книжных фондов региональных библиотек через долгосрочную инициативу Newmag BOOK DONATION. Банк регулярно выступает спонсором мероприятий, направленных на развитие искусства и культуры в Армении.

Для справки:

Валерий Гергиев – один из самых влиятельных дирижеров современности, народный артист России, лауреат многочисленных международных премий. С 1988 года является художественным руководителем и генеральным директором Мариинского театра.