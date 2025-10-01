|Премьер-министр Армении по-прежнему уверен, что события 1 марта 2008 года раскрыты
АрмИнфо.В течение всего 2024 года партия АРФД поучила в качестве благотворительного жеста 1,936 млн драм, да и те в виде продовольствия. Об этом 1 октября в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил депутат НС от правящей фракции "Гражданский договор" Ваагн Алексанян.
По его словам, эта цифра взята из декларации партии. "Они оказываются не платят членских взносов, не получают зарплат. Для всех очевидно, что у них конспиративное финансирование", - отметил депутат.
В ответ премьер-министр РА Никол Пашинян подчеркнул важность представленных данных, указав на необходимость их уточнения. По его словам, в стране никто не обсуждает этот вопрос. Зачастую никто не знает имен дарителей. "По сути получается, что АРФД живет только на средства госбюджета? Надо понять эту ситуацию и иметь механизмы проверки дарителей, а точнее, кого они представляют", - отметил премьер- министр РА.
