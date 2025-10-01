Среда, 1 Октября 2025 18:59

АрмИнфо.Действовавшая при прежних властях система безопасности была "мыльным пузырем". Об этом 1 октября в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, эта система была направлена на то, чтобы у Армении не было государственности. "Когда в 2022 году мы поняли, что ОДКБ не выполняет свои обязательства в отношении нашей страны, и мы заморозили наше участие в этой структуре, с этого дня начинается подлинная государственность страны, потому что мы все свои надежды начали возлагать на себя"? - сказал Пашинян. Он добавил, что наличие проблемы Нагорного Карабаха давало некоторым странам повод для того, чтобы Армения не развивалась.

Премьер призвал оппозицию организовать парламентские слушания, на которых он готов ответить на все вопросы.