Среда, 1 Октября 2025 18:08

АрмИнфо. <Мы должны просто вышвырнуть с политической и общественной арены тех, кто выступает с заявлениями против суверенитета Армении. Как? Политическими методами, всеми методами, применимыми в демократической стране.

И я убеждён, что так и будет>, - заявил премьер Никол Пашинян 1 октября в ходе правительственного часа в парламенте, отвечая на вопрос депутата правящей фракции <Гражданский договор> Карена Саруханяна о заявлениях мэра Гюмри Вардана Гукасяна, которого он назвал <Вардаником>, <ставящих под сомнение суверенитет Республики Армения>.

Напомним, что еще 16 апреля 2025 года на брифинге в мэрии после избрания новоизбранный мэр Гюмри от оппозиции Вардан Гукасян заявил, что выступает за Союзное государство Армении с Россией, по примеру Беларуси. Данную точку зрения он озвучивал неоднократно.

По словам Пашиняна, он дал поручение кабмину продолжить все стартовавшие ранее программы в Гюмри. Что касается заявлений мэра Гюмри, то, по его словам, на них должны отреагировать сами гюмрийцы.

<Я думаю, что у нас есть проблема с результатами выборов. Мы знаем, что там раздавались избирательные взятки. У нас должны быть механизмы, чтобы исключить подобные случаи в будущем, когда люди, раздавая избирательные взятки: в конечном итоге, по сути, становятся, достигают этого статуса по недоразумению. Это недоразумение будет исправлено со временем: и само явление, и само заявление, и автор>, - резюмировал армянский премьер.