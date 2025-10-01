Среда, 1 Октября 2025 18:07

АрмИнфо. Генеральный секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Армении Давит Карапетян на встрече с руководителем внешней службы, гендиректором МИД Польши Рафалом Вишневским обсудил перспективы углубления сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Как сообщили в пресс-службе МИД Армении, стороны также отметили важность регулярных консультаций и развития тематического сотрудничества между отдельными территориальными подразделениями стран. В этом ключе, Карапетян и Вишневский подчеркнули наличие большого потенциала для сотрудничества между Дипломатической школой МИД Армении и Дипломатической академией МИД Польши.

В рамках встречи стороны также обсудили последние события в регионе, в частности, важность институционализации мира, достигнутого на встрече в Вашингтоне. Кроме того, генсек МИД Армении и гендиректор внешнеполитического ведомства Польши коснулись возможностей, которые откроются в регионе после реализации представленного правительством Армении проекта "Перекресток мира" и его важного составляющего - проекта TRIPP (Маршрут Трампа ради международного мира и процветания - ред.).

Карапетян и Вишневский также коснулись работ, проводимых для дальнейшего углубления партнерства между Арменией и ЕС, подчеркнув важность поддержки, оказываемой Польшей в этом направлении.

Напомним, что 8 августа, в Белом доме состоялась трехсторонняя встреча лидеров США, Армении и Азербайджана. В рамках этой встречи премьер- министр Армении Никол Пашинян, президент США Дональд Трамп и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, направленную на урегулирование конфликта между Ереваном и Баку.