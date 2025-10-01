Среда, 1 Октября 2025 17:54

АрмИнфо. 5.019.829 драмов — это результат инициативы «Сила одного драма» за сентябрь. Вся сумма будет направлена на реализацию программы «Специализация» техношколы «Мунк». Техношкола, изначально созданная в Арцахе, ныне продолжает свою деятельность в Армении. Благодаря программе более 120 молодых людей Лорийской области смогут получить профессиональное образование у себя на родине.

Получателем октября станет общественная организация «My Forest Armenia» с её уникальным и символичным проектом «Симфонический лес».

Татевик Вардеванян, руководитель отдела по коммуникациям и программам социальной ответственности IDBank и Idram, отмечает:

«“My Forst Armenia” — один из лучших партнёров инициативы “Сила одного драма”. Результатом нескольких совместных программ стало более 30․000 посаженных деревьев. Однако данный проект не только экологический, но и по своей сути уникальный. Поэтому мы с большим энтузиазмом присоединились к идее “Симфонического леса”. Уверена, что эта инициатива прекрасно объединит культуру, природу и людей — сторонников “Силы одного драма” и наших верных клиентов, каждый платёж которых через платформы Idram&IDBank будет сопровождаться перечислением одной драмы от компаний в пользу “Симфонического леса” на протяжении месяца».

Идея посадки лесов принадлежит Государственному симфоническому оркестру Армении, который отмечает своё 20-летие. 23 октября оркестр даст символический концерт в честь основания нового леса, генеральным спонсором которого выступает IDBank. Приобретая билет, зрители символически сажают дерево в «Симфоническом лесу».

Основатель и директор «My Forest Armenia» Андрэ Гумушджян отмечает:

«Мы гордимся тем, что с 2022 года являемся получателями программы “Сила одного драма”. Совместная работа — лучший способ добиться реальных изменений, и этой инициативой IDBank и Idram объединяют своих партнёров вокруг значимых целей. Посадка лесов — долгосрочное дело, и хотя страна сталкивается со множеством срочных потребностей, необходимо также мыслить стратегически. Леса жизненно важны для существования на нашей планете: они защищают водные ресурсы и сохраняют качество почвы для будущих поколений».

Чтобы присоединиться к добрым делам инициативы «Сила одного драма», все платежи необходимо совершать через приложение Idram&IDBank, онлайн-платформы IDBanking.am и banking.idram.am, а также через терминалы Idram и IDBank. За каждый платёж компании перечислят одну драму на важные программы.