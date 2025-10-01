Arminfo.info


 Среда, 1 Октября 2025 17:26

Ардшинбанк присоединился к системе ArcaQR: платежи напрямую с банковского счёта

АрмИнфо. ЗАО "Armenian Card"  представило систему ArcaQR — платежи по QR-коду, которые осуществляется одним сканированием напрямую с банковского счёта.

30 сентября состоялся официальный запуск ArcaQR, что делает повседневные платежи простыми и удобными для всех.

Ардшинбанк присоединился к запуску проекта платежной системы ArcaQR.

Исполнительный директор «Armenian Card» Вардaн Хачатрян отметил:

«ArcaQR — наш очередной шаг к развитию культуры безналичных платежей в Армении. Мы уверены, что QR-платежи станут частью повседневной жизни, предложив потребителям удобство, бизнесу — простые и доступные способы приёма оплаты, а партнёрским банкам — увеличение частоты пользования их мобильным приложением».

Член Совета директоров ЗАО «Ардшинбанк», директор по работе с малым и средним бизнесом Мигран Мурадян:

«Создание системы ArcaQR — важный шаг в обеспечении непрерывности, безопасности и бесперебойной работы платёжной инфраструктуры. Ардшинбанк придаёт большое значение запуску системы ArcaQR и рад стать ее участником, предлагая альтернативные и безопасные платёжные решения для продвижения культуры безналичных платежей, удовлетворения ежедневных банковских потребностей клиентов и укрепления их навыков, а также для повышения качества обслуживания». — отметил Мурадян.

 

Об Ардшинбанке

 

Ардшинбанк — ведущий банк Армении. Он предоставляет широкий спектр универсальных банковских услуг, предлагая решения в сфере розничного, корпоративного, инвестиционного обслуживания, а также частного банкинга и управления активами. У Ардшинбанка порядка 570 000 клиентов, которых обслуживают более 2300 сотрудников. Банк располагает мощной многоканальной платформой предоставления и продажи услуг, включающей 72 филиала, а также комплексные системы мобильного и онлайн-банкинга.

Банк имеет самую широкую филиальную сеть по стране, а также представительство в Париже. Ардшинбанк — единственная компания в Армении, имеющая рейтинги трёх ведущих мировых рейтинговых агентств: Standard & Poor's (BB- (стабильный)), Moody's (Ba3 (стабильный)) и Fitch (BB- (стабильный)). Рейтинг банка соответствует уровню рейтинга Республики Армения, что является наилучшим показателем для оценки рейтинга частной организации.

