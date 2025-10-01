Среда, 1 Октября 2025 15:55

АрмИнфо. Депутат Национального Собрания РА, член армянской делегации в ПАСЕ Айк Мамиджанян, выступая на осенней сессии организации, коснулся поведенческой модели властей Венгрии. Выступление армянского депутата состоялось во время обсуждения доклада "Выполнение Венгрией своих обязательств в качестве члена Совета Европы".

"Все вы знаете, что в 2004 году во время мероприятия НАТО в Венгрии азербайджанский участник убил топором спящего офицера Вооружённых сил Армении Гургена Маргаряна. В 2012 году Венгрия экстрадировала убийцу в Азербайджан, где он был немедленно помилован, а также получил новое воинское звание и квартиру. Тогдашний Генеральный секретарь Совета Европы заявил, цитирую: "Чествование осуждённого убийцы и превращение его в героя недопустимо". Однако венгерские власти до сих пор не принесли официальных извинений. Они должны извиниться перед армянским народом. Пять лет спустя расследование схемы отмывания денег Азербайджаном показало, что в 2012 году, примерно в момент экстрадиции Сафарова, более 9 миллионов долларов было переведено в банк MKB в Будапеште.

Я специально использовал выражение "поведенческие модели". В этом году, когда государства-члены Европейского союза решили предоставить Армении "нелетальную" военную помощь в рамках Европейского фонда мира, Венгрия наложила вето на это решение. Более того, по сообщениям СМИ, всего за несколько месяцев до азербайджанского нападения Азербайджана на Нагорный Карабаха Будапешт уже подписал контракты на помощь азербайджанским властям в "восстановлении деревень" в Нагорном Карабахе", - отметил депутат НС РА.