АрмИнфо. Чрезвычайный и Полномочный посол Туркменистана в Армении Мухамметгелди Аязов в интервью АрмИнфо к 34-ой годовщине Независимости Туркменистана рассказал о векторе развития страны в 30-ую годовщину нейтралитета, при этом представив детали целей и задач Народного Совета.

- Господин Посол, расскажите, пожалуйста, о сути и значении Халк Маслахаты (Народный Совет). Как вы оцениваете его роль в укреплении национального единства и консолидации общества?

- Значимым событием 2025 года – «Международного года мира и доверия», ознаменованного 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана, стал заседание Халк Маслахаты, которое состоялось

19 сентября в Ашхабаде. Всенародный форум прошёл в преддверии празднования 34-й годовщины Независимости Туркменистана, олицетворяя собой приверженность многовековым национальным ценностям, том числе решать судьбоносные для страны вопросы сообща.

В январе 2023 года в Туркменистане был создан высший представительный орган народной власти – Халк Маслахаты. Его основные задачи – принимать Конституцию и законы, вносить в них изменения, определять внутреннюю и внешнюю политику страны.

Многофункциональность Халк Маслахаты строится на принципах демократии, открытости, справедливости и верховенства закона. Она учитывает международные правовые нормы, равенство граждан и уважение прав человека.

- Какие приоритеты социально-экономического развития были определены в ходе прошедшего очередного заседания Халк Маслахаты?

- В заседании высшего представительного органа страны приняли участие Заместители Председателя Кабинета Министров, депутаты Меджлиса, руководители министерств, отраслевых ведомств, политических партий, общественных организаций, средств массовой информации, хякимы велаятов(областей), этрапов (районов) и городов, члены велаятских (областных), этрапских(районных) и городских халкмаслахаты, почётные старейшины, представители общественности и другие.

На повестку дня общенационального форума, прошедшего в преддверии празднования 34-й годовщины независимости Туркменистана, были вынесены важные вопросы, связанные с обеспечением благополучной жизни народа, а также дальнейшим социально-экономическим развитием страны.

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства под руководством Аркадаглы Героя Сердара в независимой, постоянно нейтральной стране проводятся масштабные работы. В результате осуществляемой деятельности по обеспечению благополучия Отчизны и достойной жизни народа сегодня достигаются большие успехи.

Как отмечалось, принимаются комплексные меры с целью развития экономики на инновационной основе и её цифровизации, обеспечения городского и сельского населения современным жильём, создания новых рабочих мест. Продолжается взаимодействие с международными финансовыми структурами в области поддержки предпринимательства, малого и среднего бизнеса, финансирования проектов национальных товаропроизводителей. Что же касается обеспечения полной занятости и трудоустройства граждан, то здесь проводится действенная государственная политика. Соотечественникам предоставляются надёжные гарантии социальной защиты.Последовательно реализуются и меры по обеспечению экологической и продовольственной безопасности, созданию «зелёной экономики». Проводится эффективная политика в области развития регионов. Сформирована новая промышленная, энергетическая, транспортно-коммуникационная инфраструктура. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, выступая на заседании Халк Маслахаты, одной из важных задач определил расширение инфраструктуры транзитных направлений «Запад-Восток» и «Север-Юг».

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время осуществляется большая деятельность по развитию пассажирских и грузовых перевозок всеми видами транспорта и полному задействованию международного транспортно-транзитного потенциала.Вместе с тем Президент Туркменистана констатировал, что страна проводит необходимую работу по развитию транспортного коридора Китай – Казахстан – Туркменистан – Иран и формированию международного мультимодального транспортного коридора из Азиатско-Тихоокеанского региона в страны Европы.В данном контексте Сердар Бердымухамедов отметил, что в стране и далее продолжится строительство объектов производственного и социального назначения транспортно-коммуникационного комплекса, а также укрепление его материально-технической базы.

Эффективная деятельность осуществляется по созданию новых производств в химической промышленности.В настоящее время ведётся строительство комплекса жилых домов и зданий для работников химической индустрии в посёлке Гувлымаякэтрапа Туркменбаши Балканского велаята.В перспективе планируется построить комплекс по производству карбамида в этрапе Туркменбаши Балканского велаята, вторую очередь завода по производству бензина из газа в Ахале, комплекс по производству минеральных удобрений в структуре химического завода в городе ТуркменабатЛебапского велаята, а также завод по выпуску минеральных удобрений на территории Марыйского этрапа Марыйского велаята.

Здоровье, мирная и счастливая жизнь народа – одно из ключевых направлений проводимой государственной политики в Туркменистане. В настоящее время высокими темпами продолжается строительство в столице Международного педиатрического центра, Международного научно-клинического центра онкологии и Стоматологического центра, а в санатории Арчман – дополнительного комплекса зданий на 400 мест.В ближайшей перспективе в Ашхабаде планируется заложить фундаменты многопрофильной клиники Государственного медицинского университета имени МыратаГаррыева, нового комплекса зданий Средней медицинской школы имени Индиры Ганди, Многопрофильной клиники, Многопрофильной клиники в городе Теджен Ахалского велаята.Также предусматривается возведение международных онкологических центров в Марыйском, Балканском и Лебапском велаятах, а в Даш­огузском велаяте – Центра охраны здоровья матери и ребёнка.

В целях успешного выполнения в предстоящем году задач, определённых в Программе «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах», поручено разработать и представить на рассмотрение Халк Маслахаты «Программу социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2026 году».

Подводя итог сказанному, можно сказать, что развитие социально-экономической сферы и обеспечение благополучия народа и в дальнейшем будут основой государственной политики Туркменистана.

- Насколько, по Вашему мнению, идеи, прозвучавшие на заседании Халк Маслахаты, могут укрепить международное сотрудничество Туркменистана, в том числе в регионе?

- Обращаясь к участникам заседания, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что усилия Президента Туркменистана в расширении дружественных и братских отношений, равно как и в укреплении мира и доверия, обеспечении устойчивого развития в регионе и на международной арене знаменуются огромным успехом. Независимым нейтральным Туркменистаном продвигаются инициативы и предложения в интересах всего человечества.

Также, было отмечено, что в соответствии с Резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, нынешний год объявлен «Международным годом мира и доверия».

Кроме того, был разработан проект Конституционного Закона Туркменистана «О правовых основах политики мира и доверия нейтрального Туркменистана», сказал Гурбангулы Бердимухамедов. Вместе с тем отмечалось, что в Международный год мира и доверия запланирован ряд мероприятий, призванных упрочить сотрудничество и взаимопонимание в мире, а 12 декабря нынешнего года на высоком уровне пройдет представительный Форум Международного года мира и доверия. В этом контексте хотелось бы подчеркнуть, что на данное мероприятие приглашено руководство Республики Армения, и мы с большой надеждой ожидаем их участие. Это станет важным шагом в укреплении традиционно дружественных отношений между нашими странами.

После перерыва заседание Халк Маслахаты продолжило работу с участием Президента Сердара Бердымухамедова.

Как подчёркивалось в выступлении Президента Туркменистана, особое значение придаётся продуктивным отношениям со Специализированным учреждением ООН по вопросам образования, науки и культуры – ЮНЕСКО.

Прошедшая на высоком уровне в текущем году в Национальной туристической зоне «Аваза» Третья Конференция Организации Объединённых Наций по развивающимся странам, по итогам которой была принята Авазинская политическая декларация, а также представлена Авазинская программа действий на 2024–2034 годы.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в декабре текущего года вместе с мировым сообществом будет широко отмечен 30-летний юбилей постоянного нейтралитета Туркменистана. Недавно был принят Закон Туркменистана «Об учреждении юбилейной медали Туркменистана «TürkmenistanyňBitaraplygynyň 30 ýyllygyna» по случаю этой знаменательной даты.

Представительный форум Международного года мира и доверия, который пройдет 12 декабря текущего года, будет иметь важное значение в распространении на планете созидательной доктрины Главы государства Туркменистана.

Грандиозные преобразования в стране и устойчивое процветание в Туркменистана обеспечиваются благодаря неутомимой деятельности Президента Сердара Бердымухамедова, успешно продолжающего начинания Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Героя-Аркадага. Сегодня дружный туркменский народ, сплотившись вокруг Аркадаглы Героя Сердара и Героя-Аркадага демонстрирует преемственность многовековых традиций туркмен и бесценного опыта великих предков.

- Спасибо, г-н Посол, за интервью.