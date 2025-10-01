Среда, 1 Октября 2025 15:01

АрмИнфо.30 сентября 2025 года в Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана состоялась конференция «Международное сотрудничество: гарантия укрепления мира и устойчивого развития».

В конференции приняли участие Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Министр иностранных дел Р.Мередов, руководители и сотрудники внешнеполитического ведомства страны, главы и представители дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, профессорско-преподавательский состав и студенты института, а также представители отечественных СМИ.

С приветственным словом выступила и модерировала конференцию ректор Института международных отношений МИД Туркменистана Гульшат Юсупова.

В ходе мероприятия были заслушаны выступления Заместителя Председателя Кабинета Министров, Министра иностранных дел Туркменистана Р.Мередова, Главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии К.Имнадзе, Постоянного представителя ПРООН в Туркменистане Н.Саакян, Главы Представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане Д.Ратны, Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики в Туркменистане Г.Гозалова, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Туркменистане Н.Ногаева, Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Туркменистане А.Мадмарова, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Туркменистане В.Ниятбекзода и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Узбекистан в Туркменистане Р.Алимова.

В своём выступлении Р.Мередов отметил, что в условиях современных вызовов и угроз Туркменистан последовательно продвигает внешнеполитический курс, основанный на тесном взаимодействии с ООН и укреплении её центральной роли в мировых делах. Особое внимание было уделено вопросам реализации «Пакта Будущего», при этом подчёркивалось, что приоритетные позиции Туркменистана, представленные на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, полностью созвучны его принципам и целям.

В данном контексте Министр выделил инициативы Туркменистана по укреплению международного права, в том числе предложение о провозглашении 2028 года Годом международного права, а также расширение применения инструментов нейтралитета и превентивной дипломатии в целях обеспечения глобальной безопасности и устойчивого развития.

Выступавшие отметили, что инициативы Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, представленные на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, формируют современную повестку глобального и регионального взаимодействия. Их реализация направлена на укрепление мира и стабильности, развитие устойчивого транспорта и энергетики, продвижение цифровой интеграции, защиту экологии и рациональное использование природных ресурсов, а также противодействие изменению климата.

Отдельно подчёркнуто, что такие предложения, как учреждение Международного форума «Центральная Азия – пространство мирного сосуществования», Всемирного саммита по культуре мира и доверия, проведение Каспийского экологического форума, а также создание Регионального центра по борьбе с опустыниванием открывают новые возможности для углубления международного диалога и партнёрства.

Участники мероприятия единодушно выразили поддержку внешнеполитическому курсу Туркменистана, основанному на принципах постоянного нейтралитета, мира и доверия, и подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству для достижения общих целей международного сообщества.

В завершение конференции участники приняли Обращение к Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.