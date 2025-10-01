Среда, 1 Октября 2025 13:55

АрмИнфо. Вопрос о не включении доклада парламентской комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны в Нагорном Карабахе в повестку заседаний Национального Собрания РА требует отдельного комментария. Об этом 1 октября журналистам заявил председатель НС РА Ален Симонян.

Ранее стало известно о том, что спикер отказался включать доклад в повестку НС, что дало основание предположить, что власти умышленно идут на этот шаг в целях предотвращения негативных последствий обсуждений в свете продолжающегося процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

"Дело не во мне, дело в комментариях. В тех случаях, когда речь идет о том, что должен делать я, вы или кто-то другой? Они обращаются в соответствующие структуры, которые полномочны комментировать подобные ситуации. Речь, в частности, идет о том, действительно ли то или иное предложение надо комментировать в представленном виде, или несколько иначе. Эти действия уже проведены, все ответы я уже имею. Так, имеются ответы комиссии НС по государственно-правовым вопросам, юридического управления НС, мое юридическое образование, которые идентичны и свидетельствуют о том, что нет правовых оснований для включения вопроса в повестку заседаний парламента", - сказал спикер.

Он отметил, что имеется закон "Регламент Национального Собрания", на положения которого необходимо опираться. "Глава комиссии Андраник

Кочарян может по-своему комментировать ситуацию, со своими подходами и пожеланиями, это его право, но я не буду руководствоваться прецедентным правом", - отметил председатель НС, заверив, что доклад однозначно будет представлен в парламенте страны. Симонян опроверг утверждения самого Андраника Кочаряна о том, что доклад был отправлен спикеру еще 3 сентября.

Отвечая на вопрос о том, не является ли отказ руководства парламента обсуждать данный вопрос является пожеланием премьер-министра РА Никола Пашиняна, Симонян напомнил, что именно по желанию Пашиняна и партии "Гражданский договор" разработка доклада стала реальностью. Спикер подчеркнул, что доклад рано или поздно, но будет представлен, будь то на пленарном заседании НС или в формате парламентских слушаний.

Отметим, что по имеющимся данным, решение Симоняна вызвало бурную реакцию во фракции и привело к резкому недовольству со стороны председателя комиссии по обороне Андраника Кочаряна, который возглавлял работу временной структуры. Кочарян настаивает, что спикер не имеет права принимать такое решение. Тем не менее, Симонян остается непреклонным.