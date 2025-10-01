Arminfo.info


 Среда, 1 Октября 2025 11:50
Наира Бадалян

Пашинян поздравил Си Цзиньпина и Ли Цяна с 76-летием образования КНР

Пашинян поздравил Си Цзиньпина и Ли Цяна с 76-летием образования КНР

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительные послания председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину и премьеру Госсовета Китайской Народной Республики Ли Цяну по случаю 76-летия образования КНР.

Как сообщает пресс-служба премьера, в адресованном председателю КНР поздравительном послании говорится: <Примите, пожалуйста, мои самые теплые поздравления по случаю 76-й годовщины образования Китайской Народной Республики.

Путь Китая к укреплению своей государственности, развитию и модернизации экономики, а также позиционированию страны на международной арене поистине впечатляет.

Достигнутые в различных областях армяно-китайского сотрудничества успехи за последние годы являются результатом взаимной приверженности и совместных постоянных усилий, благодаря которым двусторонние отношения между нашими странами вышли на качественно новый уровень - уровень стратегического партнерства.

С благодарностью вспоминаю теплый прием, оказанный мне в Китае месяц назад, и плодотворные обсуждения с Вами двусторонних отношений и региональных развитий.  Несомненно, результаты визита и достигнутые на высоком уровне договоренности открывают новую историческую страницу в двусторонних межгосударственных отношениях между Арменией и Китаем.

Уверен, что совместными практическими усилиями мы придадим дополнительный импульс дальнейшему углублению основанных на взаимном доверии и уважении и развивающихся по восходящей линии отношений между нашими странами, обогащая рамки стратегического партнерства амбициозными целями и направлениями>.

В поздравительном послании премьеру Госсовета Китая говорится: <Сердечно поздравляю Вас и дружественный китайский народ с 76-й годовщиной образования Китайской Народной Республики.

С удовлетворением констатирую, что основанная на взаимном уважении, доверии и крепких исторических связях многовековая дружба между Арменией и Китаем вышла на качественно новый уровень благодаря установившемуся между нашими странами стратегическому партнерству, что дает возможность наметить пути дальнейшего развития сотрудничества между нашими странами во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Уверен, что наши двусторонние отношения и впредь будут развиваться, фиксируя новые достижения.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Китая - процветания и прогресса>.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Оппозиционер: Несмотря на подписанные в Вашингтоне документы, прогресса в вопросе мирного договора между Арменией и Азербайджаном нетОппозиционер: Несмотря на подписанные в Вашингтоне документы, прогресса в вопросе мирного договора между Арменией и Азербайджаном нет
Спикер НС: нет правовых оснований для включения доклада об обстоятельствах 44-дневной войны в Нагорном Карабахе  в повестку заседаний  парламентаСпикер НС: нет правовых оснований для включения доклада об обстоятельствах 44-дневной войны в Нагорном Карабахе  в повестку заседаний  парламента
Пашинян поздравил Си Цзиньпина и Ли Цяна с 76-летием образования КНРПашинян поздравил Си Цзиньпина и Ли Цяна с 76-летием образования КНР
Отклонена кассационная жалоба Джалала Арутюняна. Он будет сидеть в тюрьмеОтклонена кассационная жалоба Джалала Арутюняна. Он будет сидеть в тюрьме
Депутат НС: Серверы Национального Собрания РА представляют собой Депутат НС: Серверы Национального Собрания РА представляют собой "проходной двор"
Встреча Арсена Торосяна с турецким министром - ярой антиармянкой, всего лишь трюк для того, чтобы ещё больше раздуть пропагандистский пузырь <армяно-турецкой дружбы>:  ГегамянВстреча Арсена Торосяна с турецким министром - ярой антиармянкой, всего лишь трюк для того, чтобы ещё больше раздуть пропагандистский пузырь <армяно-турецкой дружбы>:  Гегамян
В связи с шатдауном посольство США в Армении ограничивает свою работуВ связи с шатдауном посольство США в Армении ограничивает свою работу
Адвокат Нарека Оганяна: Следственный комитет Армении выбрал недопустимую линию поведенияАдвокат Нарека Оганяна: Следственный комитет Армении выбрал недопустимую линию поведения
Как пользоваться платформой Rate.Trading Как пользоваться платформой Rate.Trading 
Армянский премьер и комиссар СЕ по правам человека обсудили вопросы укрепления демократииАрмянский премьер и комиссар СЕ по правам человека обсудили вопросы укрепления демократии
На швейной фабрике в Ереване произошел взрыв, госпитализированы 4 человекаНа швейной фабрике в Ереване произошел взрыв, госпитализированы 4 человека
Пашинян в ПАСЕ заявил о нереалистичности возвращения арцахцев, а также опасности <этой темы для мирного процесса>Пашинян в ПАСЕ заявил о нереалистичности возвращения арцахцев, а также опасности <этой темы для мирного процесса>
Пашинян призвал европейского парламентария воздержаться от использования нелигитимной лексики в частности - т.н. <Зангезурского коридора>Пашинян призвал европейского парламентария воздержаться от использования нелигитимной лексики в частности - т.н. <Зангезурского коридора>
Пашинян рассказал о перспективах Армении в ЕСПашинян рассказал о перспективах Армении в ЕС
Финансово грамотны с Idram и IDBank: встреча в лагере Айорди Финансово грамотны с Idram и IDBank: встреча в лагере Айорди 
Депутат от правящей партии намерен снова ввести в оборот проект по сокращению срока военной службыДепутат от правящей партии намерен снова ввести в оборот проект по сокращению срока военной службы
Ереван приветствует представленный президентом США план по прекращению войны в секторе ГазаЕреван приветствует представленный президентом США план по прекращению войны в секторе Газа
Пашинян с трибуны ПАСЕ: в Армении сохраняется практика распространения избирательных взяток определёнными силамиПашинян с трибуны ПАСЕ: в Армении сохраняется практика распространения избирательных взяток определёнными силами
Пашинян с трибуны ПАСЕ подчеркнул роль Дональда Трампа в установлении мира между Ереваном и БакуПашинян с трибуны ПАСЕ подчеркнул роль Дональда Трампа в установлении мира между Ереваном и Баку
Америабанк становится учредительным членом Ассоциации FinTech Armenia Америабанк становится учредительным членом Ассоциации FinTech Armenia 
Институт востоковедения НАН Армении намерен расширить сотрудничество с региональными вузами в научной сфереИнститут востоковедения НАН Армении намерен расширить сотрудничество с региональными вузами в научной сфере
Экс-глава МИД Армении: Путь развития Армении лежит не в подчинении, а в пересмотре правил регионального взаимодействияЭкс-глава МИД Армении: Путь развития Армении лежит не в подчинении, а в пересмотре правил регионального взаимодействия
Главы МИД Армении и Украины договорились про дальнейшее развитие двусторонних отношенийГлавы МИД Армении и Украины договорились про дальнейшее развитие двусторонних отношений
В парламенте Армении начались слушания по поправкам в Уголовном кодексе РА, направленным на ужесточение наказания за отрицание Геноцида армянВ парламенте Армении начались слушания по поправкам в Уголовном кодексе РА, направленным на ужесточение наказания за отрицание Геноцида армян
Минобороны: Начальник Генштаба Армении принял родных без вести пропавших военнослужащих и заложниковМинобороны: Начальник Генштаба Армении принял родных без вести пропавших военнослужащих и заложников
Гражданской авиации Армении исполнилось 92 годаГражданской авиации Армении исполнилось 92 года
На 60-й сессии Совета ООН по правам человека принят национальный доклад Армении по 4-му всеобщему периодическому обзоруНа 60-й сессии Совета ООН по правам человека принят национальный доклад Армении по 4-му всеобщему периодическому обзору
Убийство главы муниципалитета Паракар было местью за убийство, совершенное в феврале этого года - глава СК РАУбийство главы муниципалитета Паракар было местью за убийство, совершенное в феврале этого года - глава СК РА
Туркменистан принимает участие во Всемирной конференции ЮНЕСКО по культурной политике и устойчивому развитию (MONDIACULT-2025)Туркменистан принимает участие во Всемирной конференции ЮНЕСКО по культурной политике и устойчивому развитию (MONDIACULT-2025)
В процессе призыва резервистов на воинские сборы появились серьезные проблемы - оппозиционерВ процессе призыва резервистов на воинские сборы появились серьезные проблемы - оппозиционер
На полях Варшавского форума безопасности министр иностранных дел РА провел ряд двусторонних встречНа полях Варшавского форума безопасности министр иностранных дел РА провел ряд двусторонних встреч
Депутат НС: Армения вновь оказалась в ситуации, когда ей диктуется геополитическая повесткаДепутат НС: Армения вновь оказалась в ситуации, когда ей диктуется геополитическая повестка
Осканян: Право арцахцев на возвращение - это уже не просто требование людей без гражданства, это воля международного сообщества.Осканян: Право арцахцев на возвращение - это уже не просто требование людей без гражданства, это воля международного сообщества.
Копыркин: Вопроса вывода 102-ой военной базы нет в повестке дня армяно-российских отношенийКопыркин: Вопроса вывода 102-ой военной базы нет в повестке дня армяно-российских отношений
Копыркин: Укрепление мира и стабильности на Южном Кавказе - неизменный приоритет РоссииКопыркин: Укрепление мира и стабильности на Южном Кавказе - неизменный приоритет России
Премьер Армении встретился с представителями Мониторингового комитета ПАСЕПремьер Армении встретился с представителями Мониторингового комитета ПАСЕ
Пашинян поздравил Санду с победой ее политической силы на парламентских выборахПашинян поздравил Санду с победой ее политической силы на парламентских выборах
Стартовали встречи Мирзояна на полях Варшавского форума по безопасностиСтартовали встречи Мирзояна на полях Варшавского форума по безопасности
TRIPP обсуждается в двустороннем формате - между РА и США, но в него может быть вовлечена любая третья сторона: ПашинянTRIPP обсуждается в двустороннем формате - между РА и США, но в него может быть вовлечена любая третья сторона: Пашинян
Журнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированиемЖурнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированием
Адвокат по делу Микаэла Аджапахяна: Решения судьи политически мотивированы и принимаются не в зале судаАдвокат по делу Микаэла Аджапахяна: Решения судьи политически мотивированы и принимаются не в зале суда
Мы работаем медленно, но без перебоев: Пашинян о реализации TRIPPМы работаем медленно, но без перебоев: Пашинян о реализации TRIPP
Первый день октября ознаменуется в Ереване открытием одного из самых ярких фестивалей страны - HIGH FESTПервый день октября ознаменуется в Ереване открытием одного из самых ярких фестивалей страны - HIGH FEST
Пашинян не согласен с тем, что мирную повестку Ереван продвигает в одностороннем порядкеПашинян не согласен с тем, что мирную повестку Ереван продвигает в одностороннем порядке
Эксперт: стратегия Азербайджана по отношению к Армении не измениласьЭксперт: стратегия Азербайджана по отношению к Армении не изменилась
С 30 сентября в Армении пройдет фестиваль <Неделя науки>.С 30 сентября в Армении пройдет фестиваль <Неделя науки>.
"Страна для жизни": В деле убийства главы Паракара нет никакой кровной мести, это - заказ
У Минобороны Армении произошла потасовка между родными без вести пропавших военнослужащих и полициейУ Минобороны Армении произошла потасовка между родными без вести пропавших военнослужащих и полицией
На основе международных норм по защите прав и свобод человека в Туркменистане дано разрешение на проживание 142 лицам из других государствНа основе международных норм по защите прав и свобод человека в Туркменистане дано разрешение на проживание 142 лицам из других государств
Пашинян в Страсбурге провел встречу <на ногах> председателем ПАСЕПашинян в Страсбурге провел встречу <на ногах> председателем ПАСЕ
В Армению прибыла новый посол ЕгиптаВ Армению прибыла новый посол Египта
Мэрия предлагает запретить в школах использование смартфонов для учащихся 1-6 классов, и ограничить - для 7-12 классовМэрия предлагает запретить в школах использование смартфонов для учащихся 1-6 классов, и ограничить - для 7-12 классов
Армянский эксперт представил возможные сценарии исхода электоральных процессов в стране в 2026 годуАрмянский эксперт представил возможные сценарии исхода электоральных процессов в стране в 2026 году
Брата Католикоса Всех армян внесли в базу Брата Католикоса Всех армян внесли в базу "Миротворец"
Арестован убийца главы села Паракар - СК РААрестован убийца главы села Паракар - СК РА
Самвел Карапетян представил задачи рабочей группы, созданной его движением для защиты  ААЦСамвел Карапетян представил задачи рабочей группы, созданной его движением для защиты  ААЦ
Пашинян обсудил установление мирный договор с Баку с генсеками ОБСЕ и ООНПашинян обсудил установление мирный договор с Баку с генсеками ОБСЕ и ООН
<Мои встречи с президентом Эрдоганом носят регулярный характер>: Пашинян указал на расширение географии дипотношений Еревана<Мои встречи с президентом Эрдоганом носят регулярный характер>: Пашинян указал на расширение географии дипотношений Еревана
Мир установлен, а Алиев все еще говорит о т.н. Мир установлен, а Алиев все еще говорит о т.н. "Зангезурском коридоре" и "капитуляции" Армении: Пашинян не понимает почему
Пашинян: Примут нас в ЕС - хорошо. Если же нет, мы выполним поставленную перед нами очень важную задачуПашинян: Примут нас в ЕС - хорошо. Если же нет, мы выполним поставленную перед нами очень важную задачу
Читать больше



Эксперты
Мнение: Придание Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
Политолог: Если Политолог: Если "новый армянин" станет хозяином страны, Армении больше не будет.
Эксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церквиЭксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церкви
Политолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном КавказеПолитолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном Кавказе
Политолог: Власти Армении создают Политолог: Власти Армении создают "иллюзию безопасности" в условиях сохранения угроз безопасности перед страной
Читать больше
Комментируемые
Журнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированиемЖурнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированием
После 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран КеосаянПосле 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран Кеосаян
Левон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированиюЛевон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированию
<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян
Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: ПашинянКтрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян
Мнение: Придание Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>
Осканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулируетОсканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулирует
В Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графикиВ Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графики
Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языкеЭксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризмаАдвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решениеОмбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: ПашинянСегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян
В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликтаВ ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта
Мера пресечения командиру отряда Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест





Глава МИД Армении обсудил с коллегой из Казахстана визит Пашиняна в АстануГлава МИД Армении обсудил с коллегой из Казахстана визит Пашиняна в Астану