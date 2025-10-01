Среда, 1 Октября 2025 11:50

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительные послания председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину и премьеру Госсовета Китайской Народной Республики Ли Цяну по случаю 76-летия образования КНР.

Как сообщает пресс-служба премьера, в адресованном председателю КНР поздравительном послании говорится: <Примите, пожалуйста, мои самые теплые поздравления по случаю 76-й годовщины образования Китайской Народной Республики.

Путь Китая к укреплению своей государственности, развитию и модернизации экономики, а также позиционированию страны на международной арене поистине впечатляет.

Достигнутые в различных областях армяно-китайского сотрудничества успехи за последние годы являются результатом взаимной приверженности и совместных постоянных усилий, благодаря которым двусторонние отношения между нашими странами вышли на качественно новый уровень - уровень стратегического партнерства.

С благодарностью вспоминаю теплый прием, оказанный мне в Китае месяц назад, и плодотворные обсуждения с Вами двусторонних отношений и региональных развитий. Несомненно, результаты визита и достигнутые на высоком уровне договоренности открывают новую историческую страницу в двусторонних межгосударственных отношениях между Арменией и Китаем.

Уверен, что совместными практическими усилиями мы придадим дополнительный импульс дальнейшему углублению основанных на взаимном доверии и уважении и развивающихся по восходящей линии отношений между нашими странами, обогащая рамки стратегического партнерства амбициозными целями и направлениями>.

В поздравительном послании премьеру Госсовета Китая говорится: <Сердечно поздравляю Вас и дружественный китайский народ с 76-й годовщиной образования Китайской Народной Республики.

С удовлетворением констатирую, что основанная на взаимном уважении, доверии и крепких исторических связях многовековая дружба между Арменией и Китаем вышла на качественно новый уровень благодаря установившемуся между нашими странами стратегическому партнерству, что дает возможность наметить пути дальнейшего развития сотрудничества между нашими странами во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Уверен, что наши двусторонние отношения и впредь будут развиваться, фиксируя новые достижения.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Китая - процветания и прогресса>.