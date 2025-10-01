Среда, 1 Октября 2025 11:29

АрмИнфо. Кассационный суд РА решением от 26 сентября отклонил жалобу бывшего командующего Армией обороны Арцаха, генерал-лейтенанта Джалала Арутюняна и его адвоката Ашота Апресяна на решение Апелляционного уголовного суда РА от 18 июня 2025 года.

Приговор вступил в законную силу. Осужденный Джалал Арутюнян будет отбывать наказание в соответствующем уголовно-исполнительном учреждении.

Напомним, что апеллянт просил отменить обвинительный приговор суда первой инстанции от 15 января 2025 года, приговор от 7 февраля 2025 года и постановление Апелляционного суда от 18 июня 2025 года, оставив их без изменения, вынеся оправдательный судебный акт, или отменить судебные акты нижестоящих судов и передать дело в соответствующий нижестоящий суд на новое рассмотрение, определив пределы нового рассмотрения.

Кассационный суд установил, что Апелляционный суд не допустил нарушений уголовно- процессуального закона, которые могли бы повлиять на исход судебного разбирательства или подорвать саму суть правосудия.

Напомним, что Сюникский суд общей юрисдикции признал Джалала Арутюняна виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 376 Уголовного кодекса Республики Армения (соответствует части 3 статьи 550 Уголовного кодекса Республики Армения), принятым 18 апреля 2003 года, и приговорил его к лишению свободы сроком на 5 (пять) лет и 6 (шесть) месяцев. Апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.

Статья 550 Уголовного кодекса относится к служебной халатности, часть 3 которой определяет: <Неисполнение или ненадлежащее исполнение командиром (начальником) или должностным лицом своих служебных обязанностей, происшедшее вследствие недобросовестного или небрежного отношения к исполнению своих служебных обязанностей, совершенное в условиях военного положения, войны или боевых действий, либо повлекшее по неосторожности смерть человека, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет>.

А именно: суд признал Джалала Арутюняна виновным в гибели 20 военнослужащих воинской части <Цори> близ населённого пункта Джуварлу Физулинского направления 12 октября во время 44-дневной войны 2020 года, которые из-за неправильного приказа были окружены азербайджанскими войсками и убиты. По данным правоохранительных органов, военнослужащие стали объектом нападения противника из-за из-за ошибочной информации командования, в том числе Арутюняна и начальника артиллерии армии Геннадия Багдасаряна: 20 военнослужащих были убиты, 7 ранены, а воинская часть перешла под контроль Азербайджана. Военным сообщили, что приближающаяся к ним группа военнослужащих - это <свои>. На самом деле оказалось, что это азербайджанская диверсионная группа, переодетая в армянскую форму. Родители погибших военнослужащих заявляли, что Джалал Арутюнян злоупотребляет своими правами, пытаясь затянуть дело до истечения срока давности и освобождения от отбывания наказания. Срок давности истекает через несколько дней, 12 октября.