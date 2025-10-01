Среда, 1 Октября 2025 10:49

АрмИнфо. В связи с шатдауном посольство США в Армении ограничивает свою работу.

В распространенном диппредставительством сообщении подчеркивается, что в связи с задержкой утверждения бюджета США новые публикации на странице посольства в Facebook будут осуществляться только после полного восстановления работы. Исключение составят срочные публикации, связанные с безопасностью. "Страница будет обновлена после полного восстановления нашей работы, а до этого момента публикации будут посвящены исключительно вопросам безопасности", - говорится в сообщении посольства.

Отметим, что Сенат США не смог принять ни один из двух законопроектов о финансировании федеральных расходов, и с 1 октября в Соединенных Штатах наступает так называемый шатдаун правительства - остановка работы части государственных структур. Накануне Сенат сначала отклонил большинством голосов законопроект Демократической партии о продолжении финансирования, поскольку у демократов нет большинства в Сенате, а потом не смог принять законопроект Республиканской партии, поскольку у республиканцев большинство есть, но оно недостаточно велико.