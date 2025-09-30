Вторник, 30 Сентября 2025 21:33

АрмИнфо. Нарек Оганян не отказался от дачи показаний, а, наоборот, дав подробные показания, опроверг своё участие в инциденте и обосновал своё алиби. Об этом на своей странице в Фейсбук написал адвокат подозреваемого в убийстве главы общины Паракар Нарека Оганяна, Ваан Ованнисян.

Подобное заявление адвокат сделал с целью опровергнуть заявления данные в интервью Общественному телевидению главой Следственного комитета Армении.

Он заявил, что передвижения Нарека Оганяна зафиксированы камерами видеонаблюдения их дома, но почему-то до сих пор не изъяты следственными органами. <Почему? Потому что это немедленно опровергло бы версию о его причастности к происшествию. Задаю риторический вопрос: много ли было случаев, когда подозреваемый в убийстве подробно описывает все свои действия во время, до и после инцидента, а орган, ведущий расследование, никак не проверяет достоверность этих показаний, в частности, не проводит обыск в их доме и не изымает записи с камер видеонаблюдения? С сожалением отмечаю, что СК выбрал недопустимую линию поведения - вместо того чтобы прийти к выводу о виновности лица на основании совокупности доказательств, изначально назначил виновного и пытается подогнать под обвинение доказательства>, - отметил Ованнисян.

Напомним, что днями ранее пресс-секретарь Министерства внутренних дел Армении в ходе брифинга сообщил, что в ходе предварительного следствия по факту убийства в Мердзаване, в результате широкомасштабных и комплексных оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками МВД и СНБ Армении, по подозрению в совершении преступления задержан один человек.

Он сообщил, что в рамках следствия в принадлежащем задержанному строении были обнаружены следы, прямо указывающие на его причастность к преступлению - маска, перчатки, обувь, куртка и прибор ночного видения, использованные при совершении преступления, которые он пытался сжечь. Саргсян отметил, что следствие продолжается с целью полного выяснения обстоятельств дела, в том числе для того, чтобы найти оружие, используемое во время совершения преступления.

Основной версией продолжает оставаться то, что убийство главы Паракара Володи Григряна является продолжением инцидента в Мердзаване в феврале этого года, в ходе которого был убит брат задержанного по подозрению в убийстве Григоряна.

На прямой вопрос журналистов, является ли главным подозреваемым в этом преступлении Нарек Оганян - двоюродный брат главы села Мердзаван, члена правящей партии "Гражданский договор" Мгер Ахтоян, пресс-секретарь воздержался от ответа.

При этом ряд армянских СМИ распространили кадры задержания Нарека Оганяна. В беседе с журналистами заместитель начальника Полиции МВД Вардан Варданян подчеркнул, что в убийстве главы общины Паракар нет политического элемента. Инцидент, по его словам, связан со стрельбой, произошедшей у дома Ахтояна 7 месяцев назад.

Напомним, что 7 месяцев назад, в результате вооруженного нападения на дом главы администрации села Мердзаван укрупненной общины Паракар Армавирской области Армении Мгера Ахтояна, погиб двоюродный брат Ахтояна - Григор Оганян, еще один человек получил ранения. Тогда, в качестве подозреваемого был арестован брат Володи Григоряна - Пайкар Григорян, который находится под домашним арестом.