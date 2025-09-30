Вторник, 30 Сентября 2025 18:39

АрмИнфо.Известная платформа Rate.am и IDBank несколько дней назад объявили о запуске новой цифровой услуги — платформы Rate.Trading, предназначенной для быстрой, удобной и выгодной купли и продажи иностранной валюты.

Чтобы пользоваться платформой, вам нужно:

После регистрации на платформе Rate.Trading нажать кнопку «Синхронизировать».

Выбрать предпочтительный вариант — «физическое» или «юридическое» лицо.

Вы будете перенаправлены на соответствующую платформу — IDBanking.am или IDBusiness.am.

Войти в свой аккаунт на IDBanking.am или IDBusiness.am.

Указать торговые счета, которые хотите привязать к платформе (если у вас нет торговых или банковских счетов, платформа предложит их открыть).

Указать банковские счета, которые хотите привязать к платформе.

Готово. Вы синхронизированы и можете совершать транзакции.

Для проведения транзакций также необходимы специальные торговые счета в разных валютах, связанные с аккаунтом пользователя. При синхронизации торговые счета IDBank автоматически открываются на основании заявки клиента, что обеспечивает высокий уровень финансовой безопасности и удобства. Если вы уже клиент IDBank, вы можете открыть счет онлайн на IDBusiness.am (для юридических лиц) или на IDBanking.am (для физических лиц), либо обратиться в любой филиал Банка.

Благодаря простому интерфейсу, полностью цифровым процессам и поддержке ведущего цифрового банка, Rate.Trading становится удобным инструментом для тех, кто ищет лучшие курсы купли и продажи и ценит свое время.

Плата за дистанционное обслуживание торговых счетов составляет 0,1% от суммы транзакции. Этот тариф действует до 31 декабря 2025 года.

В настоящее время на платформе можно совершать операции с девятью наиболее востребованными валютами на рынке — армянский драм (AMD), доллар США (USD), евро (EUR), российский рубль (RUB), дирхам ОАЭ (AED), британский фунт (GBP), китайский юань (CNY), японская иена (JPY) и швейцарский франк (CHF).