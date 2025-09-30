Вторник, 30 Сентября 2025 17:29

АрмИнфо. 30 сентября в 16:12 в Национальный центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о взрыве на швейной фабрике, расположенной на улице Айаси в Ереване. Об этом сообщила пресс-служба МВД РА.

На место происшествия выехал пожарный расчёт Ереванского городского спасательного управления Службы по чрезвычайным ситуациям МВД РА. По предварительным данным, госпитализированы 4 гражданина.