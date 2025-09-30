Вторник, 30 Сентября 2025 17:05

АрмИнфо.<Армения чувствует себя уверенно среди демократических стран Европы. Мы видим поддержку и прием, мы благодарны за это>, - заявил премьер РА Никол Пашинян 30 сентября в ПАСЕ.

Он напомнил, что в прошлом году Армения приняла закон о начале процесса членства страны в ЕС, который уже вступил в силу.

<Многие нас спрашивают, когда Армения станет членом Европейского Союза, и насколько является реалистичным членство Армении в ЕС? Мы говорим, что без соответствия стандартам ЕС невозможно быть членом ЕС>, - отметил Пашинян.

Следовательно, по его словам, во всех случаях первостепенная задача Армении - привести страну в соответствие со стандартами Евросоюза.

<На тот момент, когда мы будем соответствовать стандартам ЕС, будут есть два пути - нас примут или не примут в ЕС. Если нас примут, то очень хорошо, а если нет, то мы решим для себя другую важную задачу - мы будем страной, полностью соответствующей стандартам ЕС, что существенно укрепит нашу демократию, независимость и благосостояние>, - сказал Пашинян.