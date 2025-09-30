Вторник, 30 Сентября 2025 16:17

АрмИнфо.В рамках кампании по повышению финансовой грамотности IDBank и Idram провели очередное мероприятие — на этот раз для около 100 подростков в лагере «Айорди».

На фоне живописной природы Анкавана, в ходе интерактивной и познавательной встречи, участникам лагеря рассказали об основах финансовой грамотности, эффективных способах сбережения, правилах защиты от финансового мошенничества, а также о важности умения экономить с раннего возраста.

Во время мероприятия школьники также познакомились с приложением Idram Junior. Самые активные участники получили призы от IDBank и Idram.

Напомним, что получателем инициативы «Сила одного драма» в мае этого года стал ежегодный лагерь «Айорди». Собранная сумма в размере 4 991 788 драмов была направлена на организацию летнего отдыха и обучения для детей погибших военнослужащих.

Кампания «Финансово грамотны с Idram и IDBank» продолжается.