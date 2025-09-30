Вторник, 30 Сентября 2025 16:09

АрмИнфо. Депутат от правящей партии "Гражданский договор" Айк Саркисян намерен вновь ввести в оборот проект закона по сокращению срока обязательной военной службы с 2 до 1,5 года. Об этом депутат заявил сегодня, 30 сентября, в беседе с журналистами в парламенте Армении.

Он отметил, что отредактировал проект, и снова направил его своим коллегам в парламент, в частности, депутатам от правящей партии. По его словам, в течение нескольких месяцев никто не предложил ему внести изменения в проект, более того, его одобрили. Между тем депутат напомнил, что ранее проект не был принят из-за того, что оппозиционные депутаты проголосовали против изменений, а депутат "Гражданского Договора" Андраник Кочарян воздержался от голосования.

Касаясь предложенных им изменений, в частности, запрета на отказ от гражданства до 18 лет, Саркисян привел статистику, по которой 7% представителей мужского пола последнего призыва отказались от гражданства Армении до своего совершеннолетия. Саркисян уверен, что если проект не рассмотрят снова, то в августе станут очевидными последствия такой ситуации.

Депутат при этом попытался объяснить, как посредством сокращения срока военной службы он хотел решить вопрос сокращения количества призывников. "Предложенные мной ужесточения, в том числе по части некоторых заболеваний, невозможности отказа от гражданства до 18 лет и многое другое, в результате увеличили бы количество призывников, благодаря чему можно было бы сократить сроки службы. Ведь если мы имеем двух военнослужащих, кто проходит службу сроком в два года, то в сумме выходит 4 года обязательной военной службы. Если же мы имеем троих военнослужащих, которые проходят военную службу в 1,5 года, то мы уже имеет 4,5 года обязательной военной службы", - рассчитал депутат.

Депутат отреагировал также на критику касательно того, что проект обслуживает интересы богатых людей (по проекту от обязательной военной службы можно откупиться за определенную сумму - ред.). Однако, Саркисян заверил, что такое решение имело определенные намерения, а не продвигало дискриминационные подходы. Он напомнил, что в 2019 году обращался к министру образования, науки, культуры и спорта Армении (тогда Араик Арутюнян - ред.) с просьбой предоставить статистику о том, сколько призывников уехали учиться за границу и больше не вернулись."Я тогда получил ответ, что такой статистики они не ведут", -заметил депутат.

Так, депутат считает, что есть множество других проблем, которые влияют на сокращение количества призывников. При этом, Айк Саркисян не стал отрицать, что за границей в основном учатся именно дети из богатых семей.

В качестве еще одной причины сокращения срока военной службы депутат отметил уменьшение этого срока в других странах. В частности, он привел в пример Грузию (1 год) и Азербайджан (1.5).

Депутат при этом не разделил мнение по части того, что все эти изменения, в частности, сокращение срока обязательной военной службы в Армении, происходят на фоне увеличения затрат Азербайджаном на военную сферу. Саркисян считает, что каждая страна имеет свою политику в этом направлении и каждая идет по пути решения своих проблем. Экономию средств на военную сферу армянской стороной депутат назвал необходимой. Саркисян считает, что все затраты можно осуществлять по стоимости ниже рыночной, и таким образом, более результативно расходовать госбюджет.

Напомним, что в свою очередь депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения" Гегам Манукян, касаясь введенного в обращение проекта правительства по сокращению срока обязательной военной службы, отмечал, что предложение могло быть принято хорошо, но не в случае, когда Армения сталкивается с множеством проблем в сфере безопасности. Манукян тогда выразил убеждение, что подобное решение не исходит из стремления добиться положительных изменений в армии, а является хорошо продуманным предвыборным шагом правящей партии. Помимо этого, по словам депутата, таким образом, премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается дальше продвигать свою ложную повестку мира с Азербайджаном. В связи с этим он тогда напомнил, что годами ранее подобное предложение уже было направлено министру обороны Армении Сурену Папикяну, который на тот момент заявил, что это невозможно в силу существующих угроз безопасности Республики.