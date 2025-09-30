Вторник, 30 Сентября 2025 16:08

АрмИнфо. Армения приветствует представленный президентом США Дональдом Трампом план по прекращению войны в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 30 сентября на пленарном заседании ПАСЕ, отвечая на вопрос одного из депутатов о том, можно ли с оптимизмом смотреть на прекращение войны в секторе Газа.

<Вы знаете, что президент Трамп предложил мирный план, и международное сообщество уже приветствовало этот план. Мы также приветствуем его, и я надеюсь, что в результате реализации этого плана нам в конечном итоге удастся установить мир в секторе Газа.

Должен также отметить, что в прошлом году Армения признала государство Палестина, и мы внимательно следим за этим процессом и надеемся, что в конечном итоге мир будет установлен благодаря усилиям президента Трампа и при поддержке международного сообщества>, - сказал Пашинян.

Накануне президент Дональд Трамп, обсуждавший в Белом доме новый мирный план по урегулированию в секторе Газе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, заявил журналистам, что мирное соглашение <более чем близко>. Он поблагодарил Биньямина Нетаньяху за то, что тот принял план, назвал его <воином> и пообещал любую поддержку, чтобы израильский лидер <сделал то, что он должен сделать>.Согласия от ХАМАС пока не получено, добавил он. Если ХАМАС не согласится с предложенным планом, то Нетаньяху получит полную поддержку Вашингтона в действиях против этой террористической группировки, пообещал Трамп.

Согласно DW, план предусматривает, что в течение 72 часов после его одобрения Израилем все израильские заложники, удерживаемые ХАМАС, должны быть освобождены. В свою очередь Израиль освободит сотни палестинских заключенных и постепенно выведет свои войска из сектора Газа. Сектор Газа станет демилитаризованной зоной, свободной от терроризма, указывается далее. ХАМАС откажется от любой роли в управлении этим палестинским районом, а члены группировки, сложившие оружие, могут быть амнистированы или им будет разрешено выехать за границу. В сектор Газа будут незамедлительно введены международные силы по стабилизации и начнутся масштабные поставки гуманитарной помощи. Кроме того, будет создана особая экономическая зона, сообщается далее. Принудительного перемещения жителей из сектора Газа осуществляться не будет.

На время переходного периода сектор Газа будет управляться технократическим комитетом, пока не будут проведены реформы палестинского правительства. Этот комитет будет образован из палестинцев и экспертов со всего мира. Среди прочих в нем намерен участвовать экс-премьер Великобритании Тони Блэр, заявил Трамп. Возглавить комитет хочет сам президент США. Если обе стороны согласятся с предложением, война немедленно завершится, указывается в документе.