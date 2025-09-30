Вторник, 30 Сентября 2025 15:16

АрмИнфо.Америабанк стал первым банком, вошедшим в состав Ассоциации FinTech Armenia в качестве учредительного члена. Ассоциация стремиться стать одной из первых отраслевых платформ, нацеленной на развитие финтех-экосистемы, внедрение инноваций и трансформацию финансовых услуг как в Армении, так и на международной арене.

Формируя видение создания полноценного финтех-хаба в Ереване, FinTech Armenia объединяет участников рынка для развития ключевых направлений: платёжные системы, рынки капитала, применение искусственного интеллекта в финансовых услугах, блокчейн и токенизация, страхование и банковская трансформация — на локальном, региональном и международном уровнях.

Америабанк подтверждает приверженность поддержке Ассоциации и развитию финтех-сектора, создавая динамичную платформу взаимодействия между стремительно растущим финтех-рынком и банковской индустрией. Руководство банка войдет в состав ключевых рабочих групп FinTech Armenia, таких как Банковская трансформации, Стартапы и венчурные проекты, Песочница ЦБА, Образование.

Армине Казарян, директор по управлению талантами и внутренними сервисами Америабанк, отметила:

«Будучи одним из ключевых двигателей экономики Армении, мы продолжаем трансформацию банковского сектора, сочетая финансовую экспертизу, передовые технологии и ориентированные на человека ценности. Сотрудничество с FinTech Armenia открывает новые возможности для партнёрств, смелых решений и последовательного движения к нашей миссии — повышению качества жизни. Америабанк — это больше, чем финансово-банковское учреждение: это финтех-пространство для людей. Наша история — о формировании нового мышления, создании культуры и укреплении ценностей. Мы всегда оставались организацией, которая открыта для инноваций и не боится вызовов. Это партнёрство является логичным продолжением нашего финтех-пути и вкладом в устойчивое развитие отрасли как в Армении, так и за её пределами».

Стефан Лукас, основатель и генеральный директор FinTech Armenia, добавил:

«Присоединение Америабанк к нашей растущей платформе Ассоциации FinTech Armenia – это переломный момент как для Армении, так и для мировой индустрии банковской трансформации, основанной на финтех-технологиях. Экосистемные решения Америабанк выходят за рамки банковской деятельности, выступая отраслевой платформой, соединяющей технологии, инновации и инвестиции. Мы уверены, что вклад Америабанк поможет ускорить интеграцию участников армянского финтех-рынка в глобальную финансовую экосистему – и наоборот».