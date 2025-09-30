Вторник, 30 Сентября 2025 13:22

АрмИнфо. В Национальном Собрании РА начались слушания по представленным оппозиционной фракцией "Армения" поправкам в Уголовном кодексе РА, направленным на ужесточение наказания за отрицание Геноцида армян.

По словам секретаря фракции Арцвика Минасяна, предлагается изложить 136-ую статью Уголовного кодекса РА в новой редакции. В частности, публичное отрицание, оправдание или преуменьшение Геноцида армян наказывается штрафом в размере от 100 до 300 минимальных размеров оплаты труда, либо общественными работами на срок от 150 до 250 часов, либо краткосрочным лишением свободы на срок от одного до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

Деяние, совершенное в целях возбуждения ненависти, дискриминации или насилия в отношении лица или группы лиц по признаку расы, цвета кожи, национального или этнического происхождения, либо религиозной принадлежности наказывается лишением свободы на срок от четырёх до восьми лет. Деяние, совершённое с использованием публично демонстрируемых произведений, средств массовой информации либо с использованием информационно-коммуникационных технологий, либо с использованием служебных или должностных полномочий наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок в пять лет.

Минасян заметил, что по указанной статье ранее не было возбуждено ни одного уголовного производства, несмотря на наличие многочисленных случаев и фактов. Депутат заметил, что документ позволит предотвратить случаи отрицания геноцида армян, геноциды против других народов, признанные Республикой Армения, либо Геноциды, признанные на международном уровне.

В свою очередь, депутат НС РА от правящей фракции "Гражданский договор" Алхас Казарян отметила, что представленный документ был обсужден на заседании комиссии НС по государственно-правовым вопросам, и не получил положительного заключения. Причиной этому является то, что указанная 136 статья УК уже предусматривает ответственность за отрицание Геноцида армян.