Вторник, 30 Сентября 2025 12:43

АрмИнфо. После начала вчерашней акции протеста с участием родных без вести пропавших военнослужащих и заложников у здания Министерства обороны, последним была предложена встреча с заместителем министра и заместителем председателя Межведомственной комиссии по вопросам военнопленных, заложников и пропавших без вести лиц Арманом Саргсяном, а затем с начальником Оперативного главного управления Генштаба ВС РА - заместителем начальника Генерального штаба, генерал-майором Темуром Шахназаряном.

Однако участники акции настаивали на встрече с начальником Генштаба Эдвардом Асряном и рядом других - уже уволенных из ВС лиц, о чем была ранее достигнута договоренность. Как сообщает пресс-служба Минобороны, глава Генштаба ВС РА все же принял граждан. Встреча продолжалась несколько часов. О ее итогах ведомство не сообщает.

Напомним, что вчера состоялась акция протеста родственников без вести пропавших и заложников у здания Министерства обороны Армении. Акция сопровождалась словесной перепалкой, переросшей в потасовку, поскольку не выполнялась ранее достигнутая договоренность о встрече с начальником Генерального штаба Вооружённых сил Эдвардом Асряном и бывшим командующим Армией обороны Арцаха Камо Варданяном. Вместо этого, им предложили провести встречу с замминистра обороны Арманом Саркисяном, а впустить согласились только двух родителей. Такой ответ не удовлетворил собравшихся родственников - они перекрыли вход в Министерство. В связи с ситуацией у ворот административного комплекса Министерства обороны сосредоточились полицейские силы.

Акция состоялась ввиду того, что по истечению 5 лет государство не достигло какого-либо результата в процессе поиска/освобождения военнослужащих, пропавших без вести после 44-дневной Арцахской войны, а также попавших в заложники в Азербайджан. Как отметили родители военнослужащих, они не верят, что власти Армении действительно предпринимают какие-то действия для выяснения судьбы их родных.

Отметим, что до сих пор не известно точное число армянских военнопленных и заложников, удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. По последним данным Международного комитета Красного Креста на август 2024 года с армянской стороны считаются пропавшими без вести около 1000 лиц, причем порядка 300 человек стали считаться таковыми после последнего обострения в зоне нагорно-карабахского конфликта в период с осени 2020 по осень 2023 года. Причем все данные собраны МККК на основе обращений самих родных пропавших без вести. В МККК также сообщили, что в числе этих 300 человек есть несколько десятков обращений, касающихся случаев, когда семья не соглашалась с представленными государством ДНК данными.