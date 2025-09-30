Вторник, 30 Сентября 2025 12:41

АрмИнфо.Гражданской авиации Армении исполнилось 92 года. 30 сентября 1933 года был совершен первый авиарейс по маршруту Ереван- Тбилиси.

"Когда небо становится нашим рабочим местом, а расстояние - нашей профессией, мы ясно осознаём ценность авиации для нашей Родины", - говорится в поздравлении Комитета гражданской авиации РА.

В поздравлении отмечается, что армянские авиаторы с честью и гордостью отмечают 92-летний славный путь гражданской авиации Республики Армения. "92 года, полные самоотверженности, профессионального мастерства и безграничной преданности. 92 года, в течение которых армянская авиация стала символом нашей национальной гордости, одним из столпов экономического развития страны и укрепления международных связей. Мы с благодарностью вспоминаем всех, кто своим трудом внес вклад в становление и развитие армянской авиации; наших ветеранов, заложивших фундамент и обеспечивших стабильный рост отрасли на протяжении десятилетий. Нынешнему поколению специалистов, которые своим неустанным трудом, высокой квалификацией и непоколебимой ответственностью обеспечивают безопасность полетов и высокие стандарты обслуживания. Нашим партнерам и всем тем, кто формирует настоящее и будущее армянской авиации.

Армянская авиация - наше общее достижение, наша национальная гордость. Мы уверены, что вместе мы продолжим развивать и укреплять позиции нашей авиации на международной арене, обеспечим ее устойчивый рост и передадим это следующим поколениям, более сильным и могущественным.

Пусть наше небо всегда будет мирным, а наши крылья - сильными", - говорится в поздравлении.