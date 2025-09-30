Вторник, 30 Сентября 2025 11:42

АрмИнфо. Глава Следственного комитета (СК) Армении Артур Погосян в эфире Общественного ТВ заверил, что убийство главы села Паракар Володи Григоряна и сотрудника криминальной полиции Карена Абрамяна раскрыто. Вместе с тем, указал он, убийство руководителя общины Паракар и инцидент, произошедший в Мердзаване в феврале, взаимосвязаны.

Он сообщил, что ссора в Мердзаване, произошедшая 5 февраля, возникла из-за скорости вождения машины. Спор перерос в драку, в результате был убит Григор Оганян, еще один человек получил огнестрельное ранение. К концу апреля следствие ходатайствовало о применении ареста в отношении обвиняемых, однако суд применил арест в отношении только 6 из 15 обвиняемых, а в дальнейшем сократил их число до 3. К остальным были применены альтернативные меры пресечения, включая домашний арест.

По его словам, следствие знало о напряженных отношениях между сторонами конфликта, и то, что это может привести к более тяжелым последствиям. МВД после убийства проводило в общине оперативно-розыскные мероприятия для предотвращения нового преступления.

Коснувшись убийства главы общины Паракар Володи Григоряна <24 сентября> во дворе своего дома, Погосян сообщил, что следствие получило информацию, а потом и обнаружило в пристройке у дома исполнителя убийства Нарека Оганяна (брата Григора Оганяна, убитого в феврале) его полусожженную одежду, прибор ночного видения, маску, перчатки.

По словам главы СК, Нарек Оганян, понимая, что станет первым подозреваемым, все время находился перед камерами, чтобы опровергнуть свою версию. <У нас есть показания о том, что за час до инцидента Нарек Оганян развел огонь в помещении, принадлежащем ему здании, тару, в которой была найдена эта одежда, поджег именно Нарек Оганян>,

- отметил он. В ходе обыска следователь обнаружил сумку, была обнаружена карта спортзала, владелец карты указал, что передал сумку человеку, совершившему преступление, за несколько дней до инцидента.

<Лицо, совершившее преступление - 20-летний Геворк Арутюнян дал признательные показания>, - указал Погосян.

Последний сообщил, что причиной совершения убийства была месть за события, произошедшие в феврале 2025-го. Обвиняемый сообщил, что был близким другом убитого Григора Оганяна и считал виновным в его убийстве главу Паракара, так как Оганян был убит близкими Григоряна.

Кроме того, сообщил глава СК со ссылкой на показания арестованного, последний тренировался в стрельбе до совершения убийства, а также в течение примерно месяца следил за Григоряном, выяснил, в какой части дома велась видеосъемка. При этом, Нарек Оганян отказывается давать показания, заявляя о своей непричастности.

Артур Погосян заверил, что следствие не ограничиться признательными показания обвиняемых, и будет вести следствие до тех пор, пока не выяснятся все обстоятельства преступления.

Напомним, что 7 месяцев назад, в результате вооруженного нападения на дом главы администрации села Мердзаван укрупненной общины Паракар Армавирской области Армении Мгера Ахтояна (член правящей партии <Гражданский договор>) в результате которого погиб сын двоюродного брата Ахтоянов, 29-летний Григор Оганян, а также был ранен друг семьи. Брат Володи Григоряна, 37-летний Пайкар Григорян, был задержан в рамках возбужденного уголовного дела и сейчас находится под домашним арестом.

Глава общины Паракар Володя Григорян был убит 23 сентября во дворе своего дома. Согласно МВД Армении, 23 сентября в 23:52 в полицию МВД поступил сигнал о том, что на Ереванском шо ссе в селе Мердзаван Армавирской области раздались выстрелы. По факту случившегося инициировано уголовное производство по признакам ч.1ст.155 ( убийство) по двум эпизодам, а также ч.1 ст. 44-155 (покушение на убийство)и ч.1 ст. 335 (незаконный оборот оружия, его основных компонентов, частей, боеприпасов и иных материалов, устройств, предметов). Был задержан и доставлен в орган предварительного следствия один человек. 28 сентября СК сообщил, что дело раскрыто.