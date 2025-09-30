Вторник, 30 Сентября 2025 11:33

АрмИнфо.Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой принимает участие в работе Всемирной конференции ЮНЕСКО по культурной политике и устойчивому развитию (MONDIACULT-2025), проходящей в период с 29 сентября по 1 октября 2025 года в Барселоне, Королевство Испания.

Основная цель конференции – выработать стратегические направления развития культурной политики на ближайшие десятилетия и интегрировать культуру в глобальную повестку пост-2030 в качестве одного из ключевых факторов устойчивого развития.

Всемирная конференция проводится один раз в четыре года и является ведущей глобальной платформой для диалога и сотрудничества в области культурной политики.

В MONDIACULT-2025 принимают участие представители стран-участниц ЮНЕСКО, ассоциированных государств-членов и государств, не входящих в организацию, а также учреждений системы ООН, межправительственных и международных неправительственных организаций.

В ходе конференции, в работе которой участвуют делегации из более 160 государств, обсуждаются актуальные направления международного сотрудничества в культурной сфере, включая вопросы обеспечения культурных прав, цифровой трансформации, взаимодействия культуры и образования, развития креативных индустрий, взаимосвязи культуры и климатических изменений, сохранения культурного наследия в условиях кризисов, а также перспективы использования искусственного интеллекта.

В рамках конференции проходят министерские диалоги и ряд параллельных мероприятий.

Выступая на тематической сессии, объединяющей темы «Культура и мир» и «Культура и образование», М.Бяшимова подчеркнула значимость последовательной политики Президента Туркменистана, направленной на сохранение и популяризацию богатого историко-культурного наследия, укрепление культурного диалога, а также активное продвижение культурной дипломатии.

Отмечена твёрдая приверженность Туркменистана принципам и идеалам ЮНЕСКО, что находит отражение в его активном участии в реализации ключевых программ и инициатив, способствующих укреплению партнёрских связей и развитию международного гуманитарного сотрудничества.

Участие Туркменистана в MONDIACULT-2025 стало весомым вкладом в формирование глобальной культурной повестки и укрепление международного сотрудничества в сфере культуры и устойчивого развития.