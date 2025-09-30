Вторник, 30 Сентября 2025 11:27

АрмИнфо. В процессе призыва резервистов на воинские сборы появились серьезные проблемы. Об этом 30 сентября с трибуны Национального Собрания РА заявил депутат НС от оппозиционной фракции "Армения" Гегам Манукян, комментируя представленные правительством РА во втором чтении поправки в Уголовном кодексе и в законе "О военной полиции".

По словам оппозиционера, сам призыв на 25-дневные сборы касается каждого гражданина, каждой семьи. Однако, несмотря на постоянные ужесточения в законодательстве в отношении уклонистов в течение последних двух лет, проблемы остаются. Причиной тому является тот факт, что количество уклонистов достаточно значительно, что говорит о неуверенности, незащищенность призывников. Не последнюю роль играет и отсутствие данной категории граждан на своих рабочих местах и в своих семьях. "Все дело в том, что эти сборы не являются тренировочными, они преследуют цель спустя 10 дней после призыва направлять резервистов на боевое дежурство. Тем самым, само понятие тренировочные сборы было дискредитировано. Надо полагать, что не от хорошей жизни была внедрена система сборов резервистов. Это говорит и о наличии проблем при несении боевого дежурства", - отметил депутат, указав и на факт призыва члена Совета старейшин одного из населенных пунктов, который должен участвовать в заседании, голосовать и т.д.

Указал оппозиционер и на наличие проблем с воинской формой, за которую с резервиста удерживалось 43 тысячи драмов. Впоследствии эта проблема была решена, но тому же резервисту было строго указано держать эту форму в течение трех лет. Отметим, что согласно поправкам, Военная полиция будет наделена новыми полномочиями. Представляя поправки, заместитель министра обороны РА Арман Саркисян отметил, что сотрудники военной полиции будут наделены правами на розыск лиц, уклоняющихся от мобилизационного призыва и учебных сборов. Согласно проекту, определены формы уклонения граждан от учебных сборов, уточнены описания совершаемого преступного деяния, ужесточена ответственность за уклонение от учебных сборов при наличии ряда неправомерных обстоятельств. По словам замминистра, в действующем законодательстве имеются определенные проблемы. К примеру, в Уголовном кодексе существовало понятие "уклонение", которое не было раскрыто. Не было понятно, что именно подразумевается под этим термином. Это, в свою очередь, создавало различные проблемы в рамках уголовного производства. "У Военной полиции появится возможность оказать поддержку военным комиссариатам. Например, находить людей, которые не явились на учет, которые должны участвовать в тренировочных сборах или уклонились от военной службы", - сказал Саркисян. Кроме того, было ужесточено положение, при котором уклонение совершалось путем причинения себе телесных повреждений или симуляции той или иной болезни, путем подделки документов или обмана. Военная полиция также будет уполномочена обеспечивать по письменному запросу органов, осуществляющих уголовный процесс, доставку и конвоирование военнослужащих, задержанных или арестованных в ходе уголовного преследования, в те или иные места для участия в необходимых следственных и процессуальных действиях. За сам факт уклонения будет предусмотрен штраф в размере от 15000 до 30000 драмов, либо краткосрочное лишение свободы на срок не более 2 месяцев, либо лишение свободы на срок от 1 года до 3 лет.