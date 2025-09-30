Вторник, 30 Сентября 2025 11:21

АрмИнфо. Армянскому народу предлагают поверить в то, что после вашингтонских заявлений мир между Арменией и Азербайджаном уже наступил. Однако "Вашингтонский мир" - это не конец конфликта, а начало нового этапа региональной неопределённости.

Об этом заявил депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Армения" Армен Геворкян, выступая на пленарном заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

По словам депутата, сегодня Армения вновь оказалась в ситуации, когда ей диктуется геополитическая повестка. "Попытки нейтрализовать турецкие риски, игнорируя другие исторически глубокие геополитические интересы, создают не стабильность, а новые линии конфликта. Когда завтра в этом зале вы услышите разговоры о новой эре мира, я призываю вас задуматься: почему эта эпоха не освободила армянских пленных в Баку, не открыла армяно-турецкую границу, не привела к выводу азербайджанских войск с оккупированных армянских территорий и не остановила агрессивную милитаризацию Азербайджана. Именно в эту эпоху мира мой народ слышит, как Ильхам Алиев требует конституционных изменений в Армении и так называемого "Зангезурского коридора". Задайте себе вопрос: в рамках каких международных правил и демократических традиций турецкие лидеры могут требовать возвращения азербайджанцев в Армению и турок-месхетинцев в Грузию, одновременно отказывая в том же праве армянам Карабаха? Может ли такая несправедливость обеспечить прочный и устойчивый мир в регионе?" - задает вопросы парламентарий.

Геворкян отметил, что мир - это не просто отсутствие войны, а адекватная система безопасности. Европа любит "истории успеха примирения", но в данном случае ей следует не аплодировать официальным документам; она должна требовать реальных гарантий и баланса.

"Новая армянская модель мира не может быть бесплодной. Именно поэтому Армения не может и не должна отказываться от своих существующих связей и возможностей в погоне за иллюзиями. Мы наблюдаем неспособность Запада остановить войну на Украине. Крупнейшая военная база США не смогла защитить Катар от периодических бомбардировок. Весь арабский мир не смог предотвратить продолжающуюся катастрофу в секторе Газа. Ценности и традиции демократического мира не смогли защитить армян Карабаха от этнических чисток. Всё это лишь подтверждает мою уверенность в том, что такие страны, как Армения, не могут столкнуться с ложным выбором. В нынешних международных условиях настоящий мир основан на сдержанности, правилах и принуждении, а не на надежде. Я призываю вас помочь Армении укрепить и дополнить её нынешние уровни безопасности, реализовав то, что можно назвать доктриной накопления безопасности. Мы должны помнить: искусственный мир - это отложенная война", - сказал он.

Напомним, что сегодня, 30 сентября на пленарном заседании ПАСЕ выступит премьер-министр РА Никол Пашинян, который, скорее всего, будет говорить о вашингтонских договоренностях.