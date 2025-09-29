Понедельник, 29 Сентября 2025 20:57

АрмИнфо. Экс-глава МИД Армении Вардан Осканян назвал на два важных события в вопросе реализации права на возвращение армян Арцаха.

Он напомнил, что прошло два года с момента нападения Азербайджана на Арцах, которое спровоцировало массовый исход всего армянского населения, и вопрос возвращения продолжает приобретать неоспоримый международный резонанс.

"Хочу поделиться двумя важными новостями. В Вашингтоне Государственный департамент добился прогресса, приняв три приоритета, лежащих в основе справедливого урегулирования между Арменией и Азербайджаном: право на репатриацию армян Арцаха, освобождение армянских заключенных, содержащихся в Азербайджане, и защита армянского христианского культурного наследия", - написал Осканян.

В этом ключе дипломат заметил, что конгрессмен Фрэнк Паллоне сегодня на платформе Твиттер (X) заявил, что Государственный департамент, отвечая на письмо, отправленное госсекретарю Марко Рубио почти 90 конгрессменами несколько недель назад, взял на себя обязательство добиваться решения этих вопросов.

"Это поворотное событие стал результатом настойчивых усилий Армянского национального комитета Америки, Комитета по защите прав народа Арцаха, а также армян США и их союзников. На фоне отрицаний Баку и молчания Еревана США официально высказались. Речь идёт уже не о признании этих принципов, а об их реализации", - подчеркнул экс-глава МИД Армении.

По его словам, более того, сегодня в Женеве два члена Национального совета Швейцарии, Эрих Фонтобель и Николя Вальдер, приняли участие в параллельном мероприятии, организованном в рамках ежегодной сессии Совета ООН по правам человека. Мероприятие было инициировано организацией "Международная христианская солидарность" и при поддержке Комитета по защите прав народа Арцаха и направлено на продвижение швейцарской мирной инициативы.

"Согласно парламентскому мандату, Швейцария теперь обязана организовать мирный форум между представителями народов Азербайджана и Арцаха с целью проведения переговоров о коллективном и безопасном возвращении перемещенных армян. К ним присоединились бывший Защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян и всемирно известный юрист доктор Пол Уильямс, президент вашингтонской Международной группы публичного права и политики (PILPG). Их послание было ясным: в основе любого урегулирования должны лежать права народа Арцаха, а не геополитические интересы. Это не единственные события", - продолжил Осканян.

Более того, с его слов, международный суд уже обязал Азербайджан обеспечить безопасное возвращение перемещенных армян; европейский парламент принял две резолюции, подтверждающие тот же принцип; французский парламент дважды высказывался в этом направлении, к нему присоединились Бельгия и, конечно же, Швейцария с ее беспрецедентной инициативой.

"Все эти решения и резолюции в совокупности свидетельствуют о четкой тенденции: право на возвращение - это уже не просто требование людей без гражданства, это воля международного сообщества. Это примечательное совпадение. По обе стороны Атлантики законодатели, дипломаты и представители гражданского общества подтверждают простую истину: ни один мир не может быть устойчивым, если он построен на этнической чистке коренных народов, ни один договор не может считаться справедливым, если он лишает десятки тысяч людей права вернуться в свои дома, и ни один международный порядок не может считаться достойным, если он молчит о незаконном задержании заключённых и осквернении культурного наследия.

Азербайджан, конечно же, полностью это отрицает. Никол Пашинян, однако, предпочёл полностью игнорировать этот вопрос, предпочитая закрыть страницу Арцаха, вместо того чтобы защищать права своего народа. Но это сопротивление как со стороны Баку, так и со стороны Еревана не может разрушить формирующийся консенсус. Право на возвращение остаётся в международной повестке дня", - заключил Осканян.

Отметим, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, тогда же сообщалось о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей. 20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял две машины российского миротворческого контингента, погибли 6 человек, в том числе и замкомандующего РМК. 22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. В ходе поисковых операций с 21 по 24 сентября МВД НКР обнаружило тела 105 арцахцев, в том числе жестоко убитых детей и стариков. Сегодня Арцах полностью деарменизирован, все его коренное население свыше 100 тысяч человек было вынуждено бежать в Армению под угрозой физической расправы.

С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев стали бездомными.