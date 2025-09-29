Понедельник, 29 Сентября 2025 20:56

АрмИнфо. Вопроса вывода 102-ой военной базы нет в повестке дня армяно-российских отношений. Об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин в интервью газете "Сюняц Еркир".

По его словам, об этом четко на всех уровнях заявляет и армянская сторона. "Российское военное присутствие - это по-прежнему важнейшая несущая конструкция системы безопасности Армении и важный фактор региональной стабильности. При этом наши военные никому в регионе не угрожают", - добавил Копыркин.

Он заметил, что изначально Договор о российском военном присутствии на территории Республики Армения был подписан в Москве 16 марта 1995 года на 25 лет с автоматическим продлением каждые 5 лет. "Позднее, в 2010 году в Ереване нашими странами был подписан дополнительный протокол к документу, который продлил сроки дислоцирования воинских формирований Вооруженных Сил России на территории Армении до 2044 года с возможностью пролонгирования каждые 5 лет", - заключил посол РФ.

Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору от 1995 года. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания на территории Армении с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.

Напомним, что Армения бойкотирует мероприятия, проводимые в рамках ОДКБ. В феврале 2024 года армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Армения практически заморозила участие в ОДКБ, поскольку Организация не выполнила свои обязательства перед РА, что не могло остаться без последствий. 18 сентября 2024 года на втором Всемирном армянском саммите Пашинян заявил, что ОДКБ создает угрозы для безопасности Армении, для ее дальнейшего существования, суверенитета и государственности.