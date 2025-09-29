Понедельник, 29 Сентября 2025 19:31

АрмИнфо. В Варшаве стартовали встречи министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна на полях Варшавского форума по безопасности.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, на открытии форума Арарата Мирзояна приветствовали президент Варшавского форума по безопасности Катажина Писарская и основатель форума и президент фонда "Казимир Пулавский" Збигнев Писарский.