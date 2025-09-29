Arminfo.info


 Понедельник, 29 Сентября 2025 18:57

Журнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированием

Журнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированием

АрмИнфо. Америабанк, история которого восходит к 1910 году, является одним из краеугольных камней банковского сектора Армении. Под нынешним брендом банк работает с 2008 года и за это время он постепенно превратился в универсальное учреждение, обслуживающее корпоративных, инвестиционных и розничных клиентов. Его развитие отмечено непрерывным ростом, лидерством в области цифровых технологий и нацеленностью на международное партнёрство, что вывело Америабанк в авангард финансовой системы страны. Об этом отмечается в отдельном авторском обзоре Америабанка, представленном в опубликованном журнале Forbes специальном отчете об экономической и инвестиционной привлекательности Армении.

На протяжении последнего десятилетия банк стабильно демонстрировал высокие результаты ежегодного роста по всем ключевым показателям.  Только в 2024 году активы банка выросли более чем на 30% и достигли почти $4.8 млрд, а портфель розничных кредитов увеличился более чем на 40%. Сегодня свыше 99% транзакций осуществляется в цифровом формате и через удаленные банковские каналы, чему способствовало быстрое внедрение мобильного приложения банка и значительный сдвиг в сторону онлайн-банкинга. Внедрение цифровых каналов изменило форму доступа клиентов к услугам, сделав финансовую экосистему более инклюзивной и эффективной.

Международное финансирование стало отличительной чертой стратегии Америабанка. В начале 2025 года банк привлёк от международных партнёров крупный пакет финансовых средств для поддержки климатического финансирования, малого бизнеса и предприятий, возглавляемых женщинами. Предполагается, что благодаря этим средствам будут созданы рабочие места, сокращены выбросы, и ускорится переход Армении к "зелёной" экономике. Дополнительные соглашения с банками развития предусматривают новые механизмы распределения рисков, что значительно расширяет доступ местных компаний к капиталу и поощряет применение более высоких стандартов экологического и социального управления.

Америабанк доминирует и на местном рынке капитала. Десять лет подряд банк признавали "Лучшим инвестиционным банком" Армении, он первым осуществил размещение "зелёных" облигаций на десятки миллионов долларов США и задал стандарт прозрачности.

В сфере потребительского кредитования портфели ипотечных кредитов и автокредитов Америабанка доминируют на местном кредитном рынке с долей более 20% и 50% соответственно.  Этому в значительной степени способствуют онлайн-платформы MyHome и MyCar, которые обеспечивают бесшовный цифровой опыт - от поиска информации до финансирования - и демонстрируют, как интегрированные экосистемы могут удовлетворять растущие потребности клиентов.

Недавние обновления для розничных клиентов, включая новые цифровые функции, биометрические инструменты безопасности и упрощенное управление счетами, подчеркивают, что банк в условиях конкурентной среды продолжает фокусироваться на клиентском опыте и инновациях.

Признание всегда следовало за банком, говорится в публикации. Более десяти лет Америабанк является самым титулованным финансовым учреждением Армении: около 30 раз Америабанк признавали "Лучшим банком страны" авторитетные международные издания. В 2025 году банк в очередной раз получил премию Euromoney за превосходство как лучший банк Армении.

Америабанк сочетает вековое наследие с устремлёнными в будущее стратегиями. Благодаря цифровой трансформации, финтех-инновациям и приверженности принципам устойчивого развития он продолжает формировать финансовое будущее Армении и укреплять её роль в региональной экономике.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Осканян: Право арцахцев на возвращение - это уже не просто требование людей без гражданства, это воля международного сообщества.Осканян: Право арцахцев на возвращение - это уже не просто требование людей без гражданства, это воля международного сообщества.
Копыркин: Вопроса вывода 102-ой военной базы нет в повестке дня армяно-российских отношенийКопыркин: Вопроса вывода 102-ой военной базы нет в повестке дня армяно-российских отношений
Копыркин: Укрепление мира и стабильности на Южном Кавказе - неизменный приоритет РоссииКопыркин: Укрепление мира и стабильности на Южном Кавказе - неизменный приоритет России
Премьер Армении встретился с представителями Мониторингового комитета ПАСЕПремьер Армении встретился с представителями Мониторингового комитета ПАСЕ
Пашинян поздравил Санду с победой ее политической силы на парламентских выборахПашинян поздравил Санду с победой ее политической силы на парламентских выборах
Стартовали встречи Мирзояна на полях Варшавского форума по безопасностиСтартовали встречи Мирзояна на полях Варшавского форума по безопасности
TRIPP обсуждается в двустороннем формате - между РА и США, но в него может быть вовлечена любая третья сторона: ПашинянTRIPP обсуждается в двустороннем формате - между РА и США, но в него может быть вовлечена любая третья сторона: Пашинян
Журнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированиемЖурнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированием
Адвокат по делу Микаэла Аджапахяна: Решения судьи политически мотивированы и принимаются не в зале судаАдвокат по делу Микаэла Аджапахяна: Решения судьи политически мотивированы и принимаются не в зале суда
Мы работаем медленно, но без перебоев: Пашинян о реализации TRIPPМы работаем медленно, но без перебоев: Пашинян о реализации TRIPP
Первый день октября ознаменуется в Ереване открытием одного из самых ярких фестивалей страны - HIGH FESTПервый день октября ознаменуется в Ереване открытием одного из самых ярких фестивалей страны - HIGH FEST
Пашинян не согласен с тем, что мирную повестку Ереван продвигает в одностороннем порядкеПашинян не согласен с тем, что мирную повестку Ереван продвигает в одностороннем порядке
Эксперт: стратегия Азербайджана по отношению к Армении не измениласьЭксперт: стратегия Азербайджана по отношению к Армении не изменилась
С 30 сентября в Армении пройдет фестиваль <Неделя науки>.С 30 сентября в Армении пройдет фестиваль <Неделя науки>.
"Страна для жизни": В деле убийства главы Паракара нет никакой кровной мести, это - заказ
У Минобороны Армении произошла потасовка между родными без вести пропавших военнослужащих и полициейУ Минобороны Армении произошла потасовка между родными без вести пропавших военнослужащих и полицией
На основе международных норм по защите прав и свобод человека в Туркменистане дано разрешение на проживание 142 лицам из других государствНа основе международных норм по защите прав и свобод человека в Туркменистане дано разрешение на проживание 142 лицам из других государств
Пашинян в Страсбурге провел встречу <на ногах> председателем ПАСЕПашинян в Страсбурге провел встречу <на ногах> председателем ПАСЕ
В Армению прибыла новый посол ЕгиптаВ Армению прибыла новый посол Египта
Мэрия предлагает запретить в школах использование смартфонов для учащихся 1-6 классов, и ограничить - для 7-12 классовМэрия предлагает запретить в школах использование смартфонов для учащихся 1-6 классов, и ограничить - для 7-12 классов
Армянский эксперт представил возможные сценарии исхода электоральных процессов в стране в 2026 годуАрмянский эксперт представил возможные сценарии исхода электоральных процессов в стране в 2026 году
Брата Католикоса Всех армян внесли в базу Брата Католикоса Всех армян внесли в базу "Миротворец"
Арестован убийца главы села Паракар - СК РААрестован убийца главы села Паракар - СК РА
Самвел Карапетян представил задачи рабочей группы, созданной его движением для защиты  ААЦСамвел Карапетян представил задачи рабочей группы, созданной его движением для защиты  ААЦ
Пашинян обсудил установление мирный договор с Баку с генсеками ОБСЕ и ООНПашинян обсудил установление мирный договор с Баку с генсеками ОБСЕ и ООН
<Мои встречи с президентом Эрдоганом носят регулярный характер>: Пашинян указал на расширение географии дипотношений Еревана<Мои встречи с президентом Эрдоганом носят регулярный характер>: Пашинян указал на расширение географии дипотношений Еревана
Мир установлен, а Алиев все еще говорит о т.н. Мир установлен, а Алиев все еще говорит о т.н. "Зангезурском коридоре" и "капитуляции" Армении: Пашинян не понимает почему
Пашинян: Примут нас в ЕС - хорошо. Если же нет, мы выполним поставленную перед нами очень важную задачуПашинян: Примут нас в ЕС - хорошо. Если же нет, мы выполним поставленную перед нами очень важную задачу
Политолог: на выборах в Национальное Собрание Армении 2026 года все увидят молдавский сценарийПолитолог: на выборах в Национальное Собрание Армении 2026 года все увидят молдавский сценарий
Армения подтвердила приверженность продвижению повестки в области нераспространения и целей ДВЗЯИАрмения подтвердила приверженность продвижению повестки в области нераспространения и целей ДВЗЯИ
Глава МИД Армении провел встречи со своими коллегами из Румынии и Кубы Глава МИД Армении провел встречи со своими коллегами из Румынии и Кубы
Армения и Саудовская Аравия подписали меморандум о взаимопониманииАрмения и Саудовская Аравия подписали меморандум о взаимопонимании
В МВД подтвердили факт задержания подозреваемого в убийстве главы общины ПаракарВ МВД подтвердили факт задержания подозреваемого в убийстве главы общины Паракар
В Москве состоялись консультации между МИД Армении и РоссииВ Москве состоялись консультации между МИД Армении и России
Член правления <Мать Армения> назвала Никола Пашиняна главным ответственным за поражение в 44-дневной Арцахской войнеЧлен правления <Мать Армения> назвала Никола Пашиняна главным ответственным за поражение в 44-дневной Арцахской войне
Инициатива Free Armenian Prisoners представила факты по делу Рубена Варданяна по случаю 2 годовщины его заключения в БакуИнициатива Free Armenian Prisoners представила факты по делу Рубена Варданяна по случаю 2 годовщины его заключения в Баку
Армения и Ангола подписали меморандумы о политических консультациях и дипломатическом сотрудничествеАрмения и Ангола подписали меморандумы о политических консультациях и дипломатическом сотрудничестве
27 сентября - как один из самых трагичных эпизодов в новейшей истории армянского народа27 сентября - как один из самых трагичных эпизодов в новейшей истории армянского народа
Задержан подозреваемый в убийстве главы общины Паракар - СМИЗадержан подозреваемый в убийстве главы общины Паракар - СМИ
Через искусство - к корням: В Музее русского искусства открылась выставка <Дом. Моя Вселенная>Через искусство - к корням: В Музее русского искусства открылась выставка <Дом. Моя Вселенная>
Глава МИД Армении обсудил с замместителем госсекретаря США перспективы развития стратегического партнерства между странамиГлава МИД Армении обсудил с замместителем госсекретаря США перспективы развития стратегического партнерства между странами
Глава МИД Армении обсудил с министром иностранных дел Германии перспективы углубления сотрудничестваГлава МИД Армении обсудил с министром иностранных дел Германии перспективы углубления сотрудничества
5000 idcoins и розыгрыш при оформлении пакета IDsalary 5000 idcoins и розыгрыш при оформлении пакета IDsalary 
Глава Союза Глава Союза "Арцах" представил в парламенте провальную политику властей Армении по защите прав арцахцев
Вице-спикер НС: Мы не отвергали ни одного предложения по урегулированию нагорно-карабахского конфликта за время нашего правленияВице-спикер НС: Мы не отвергали ни одного предложения по урегулированию нагорно-карабахского конфликта за время нашего правления
В Институте востоковедения РАУ состоялось торжественное открытие аудитории имени РудакиВ Институте востоковедения РАУ состоялось торжественное открытие аудитории имени Рудаки
Посол Ирана признал: У Тегерана есть определенные вопросы по части реализации маршрута ТрампаПосол Ирана признал: У Тегерана есть определенные вопросы по части реализации маршрута Трампа
Омбудсмен Армении выступила модератором дискуссии в рамках форума лидеров ENHRI в БрюсселеОмбудсмен Армении выступила модератором дискуссии в рамках форума лидеров ENHRI в Брюсселе
Возможно суд конфискует у экс-главы общины Айнтап 13 объектов недвижимости и денежные средстваВозможно суд конфискует у экс-главы общины Айнтап 13 объектов недвижимости и денежные средства
Глава МИД Армении: Устойчивое развитие не может быть достигнуто без мираГлава МИД Армении: Устойчивое развитие не может быть достигнуто без мира
Замглавы МИД Армении прокомментировал применения искусственного интеллекта в военных целяхЗамглавы МИД Армении прокомментировал применения искусственного интеллекта в военных целях
АНК: пока народ не увидит движение, которому он будет доверять, никакой смены власти в стране не будетАНК: пока народ не увидит движение, которому он будет доверять, никакой смены власти в стране не будет
Главы Армавирского управления криминальной полиции и следственного управления СК покинули должности после громкого убийства главы ПаракараГлавы Армавирского управления криминальной полиции и следственного управления СК покинули должности после громкого убийства главы Паракара
После 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран КеосаянПосле 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран Кеосаян
Посол России в Сюнике посетил ЗММК и провел переговоры с представителями деловых круговПосол России в Сюнике посетил ЗММК и провел переговоры с представителями деловых кругов
Фракция Фракция "Армения" НС Армении присоединятся к инициативе по вынесению вотума недоверия  премьер- министру РА
Шармазанов рассказал, почему власти при третьем президенте Армении не признали независимость АрцахаШармазанов рассказал, почему власти при третьем президенте Армении не признали независимость Арцаха
Спикер Парламента уверен, что в выборах 2026г. правящая сила получит больше голосов, чем в 2021г.Спикер Парламента уверен, что в выборах 2026г. правящая сила получит больше голосов, чем в 2021г.
"Честь имею" о процессе импичмента: РПА с 2021 года делает все для ухода Пашиняна
Глава МИД Армении провел переговоры с главным дипломатом ЕСГлава МИД Армении провел переговоры с главным дипломатом ЕС
Читать больше



Эксперты
Мнение: Придание Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
Политолог: Если Политолог: Если "новый армянин" станет хозяином страны, Армении больше не будет.
Эксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церквиЭксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церкви
Политолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном КавказеПолитолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном Кавказе
Политолог: Власти Армении создают Политолог: Власти Армении создают "иллюзию безопасности" в условиях сохранения угроз безопасности перед страной
Читать больше
Комментируемые
Левон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированиюЛевон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированию
<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян
Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: ПашинянКтрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян
Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>
Осканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулируетОсканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулирует
В Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графикиВ Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графики
Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языкеЭксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризмаАдвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решениеОмбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: ПашинянСегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян
В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликтаВ ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта
Мера пресечения командиру отряда Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест
Политик:  Процесс, направленный на мир,  это ещё не мирПолитик:  Процесс, направленный на мир,  это ещё не мир
Азербайджан продолжает вандализм в оккупированном Арцахе - снесен памятник Ашоту ГулянуАзербайджан продолжает вандализм в оккупированном Арцахе - снесен памятник Ашоту Гуляну
Оппозиционер: власти увидят ответ народа, будут очень конкретные мероприятияОппозиционер: власти увидят ответ народа, будут очень конкретные мероприятия





Глава МИД Армении обсудил с коллегой из Казахстана визит Пашиняна в АстануГлава МИД Армении обсудил с коллегой из Казахстана визит Пашиняна в Астану