АрмИнфо. Америабанк, история которого восходит к 1910 году, является одним из краеугольных камней банковского сектора Армении. Под нынешним брендом банк работает с 2008 года и за это время он постепенно превратился в универсальное учреждение, обслуживающее корпоративных, инвестиционных и розничных клиентов. Его развитие отмечено непрерывным ростом, лидерством в области цифровых технологий и нацеленностью на международное партнёрство, что вывело Америабанк в авангард финансовой системы страны. Об этом отмечается в отдельном авторском обзоре Америабанка, представленном в опубликованном журнале Forbes специальном отчете об экономической и инвестиционной привлекательности Армении.

На протяжении последнего десятилетия банк стабильно демонстрировал высокие результаты ежегодного роста по всем ключевым показателям. Только в 2024 году активы банка выросли более чем на 30% и достигли почти $4.8 млрд, а портфель розничных кредитов увеличился более чем на 40%. Сегодня свыше 99% транзакций осуществляется в цифровом формате и через удаленные банковские каналы, чему способствовало быстрое внедрение мобильного приложения банка и значительный сдвиг в сторону онлайн-банкинга. Внедрение цифровых каналов изменило форму доступа клиентов к услугам, сделав финансовую экосистему более инклюзивной и эффективной.

Международное финансирование стало отличительной чертой стратегии Америабанка. В начале 2025 года банк привлёк от международных партнёров крупный пакет финансовых средств для поддержки климатического финансирования, малого бизнеса и предприятий, возглавляемых женщинами. Предполагается, что благодаря этим средствам будут созданы рабочие места, сокращены выбросы, и ускорится переход Армении к "зелёной" экономике. Дополнительные соглашения с банками развития предусматривают новые механизмы распределения рисков, что значительно расширяет доступ местных компаний к капиталу и поощряет применение более высоких стандартов экологического и социального управления.

Америабанк доминирует и на местном рынке капитала. Десять лет подряд банк признавали "Лучшим инвестиционным банком" Армении, он первым осуществил размещение "зелёных" облигаций на десятки миллионов долларов США и задал стандарт прозрачности.

В сфере потребительского кредитования портфели ипотечных кредитов и автокредитов Америабанка доминируют на местном кредитном рынке с долей более 20% и 50% соответственно. Этому в значительной степени способствуют онлайн-платформы MyHome и MyCar, которые обеспечивают бесшовный цифровой опыт - от поиска информации до финансирования - и демонстрируют, как интегрированные экосистемы могут удовлетворять растущие потребности клиентов.

Недавние обновления для розничных клиентов, включая новые цифровые функции, биометрические инструменты безопасности и упрощенное управление счетами, подчеркивают, что банк в условиях конкурентной среды продолжает фокусироваться на клиентском опыте и инновациях.

Признание всегда следовало за банком, говорится в публикации. Более десяти лет Америабанк является самым титулованным финансовым учреждением Армении: около 30 раз Америабанк признавали "Лучшим банком страны" авторитетные международные издания. В 2025 году банк в очередной раз получил премию Euromoney за превосходство как лучший банк Армении.

Америабанк сочетает вековое наследие с устремлёнными в будущее стратегиями. Благодаря цифровой трансформации, финтех-инновациям и приверженности принципам устойчивого развития он продолжает формировать финансовое будущее Армении и укреплять её роль в региональной экономике.