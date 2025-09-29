Понедельник, 29 Сентября 2025 18:31

АрмИнфо. Премьер Никол Пашинян 29 сентября в беседе с армянскими журналистами в Страсбурге сообщил, что обсуждения вокруг проекта <Маршрут Трампа ради международного мира и процветания> (TRIPP) уже начались, недавно Армению посетила американская делегация, которая провела ряд встреч с представителями правительства и профильных ведомств.

При этом, по его словам, на данный момент нет никаких конкретных договорённостей. Связано это, как считает Пашинян, с тем, что у администрации президента США Трампа, очевидно, очень обширная глобальная повестка дня.

<Но будьте уверены, что в рамках этой глобальной повестки <Путь Трампа> остается в центре внимания Соединённых Штатов, нашей страны и международного сообщества.

Интерес большой, но и здесь, наше восприятие таково, что утром 9 августа мы смотрим, есть ли там экскаватор. Если экскаватора нет, то это очередной фейк. Так не работает. Эти процессы идут медленно и без перебоев, потому что всё, что мы пытаемся сделать быстро, не получится. Нам нужно делать это медленно, но без перебоев. Сейчас мы работаем медленно, но без перебоев>, - сказал он.

На вопрос о том, есть ли прогресс после 8 августа, Пашинян ответил, что процесс продолжается. <Уже начались обсуждения по конкретному содержанию, по проекту. В частности, сейчас мы работаем над тем, кто должен проектировать проект, как мы должны проектировать проект, кто должен его финансировать, потому что железную дорогу нужно проектировать, верно?>, - вопросил Пашинян.

Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную "Декларацию о мире". Она предусматривает совместное обращение в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о прекращении Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также создание транспортного коридора через армянскую территорию, который соединит Азербайджан с его нахичеванским эксклавом. Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе

- "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания>, 42-х км дорога на юге Армении, управление которой будет вверено США сроком на 99 лет), по мнению экспертов, способен существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе.