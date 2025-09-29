Понедельник, 29 Сентября 2025 17:34

АрмИнфо. Стратегия Азербайджана по отношению к Армении не изменилась. Об этом в интервью 1-in am заявила президент аналитического центра "Женщины и архитектура глобальной безопасности" Армине Маргарян.

По ее словам, если сравнивать заявления официальных лиц Азербайджана до 8 августа и после, то нельзя не обратить внимание на тот факт, что несколько смягчилась воинственная риторика. Но в целом, все предыдущие нарративы не изменились, они лишь слегка модифицированы. "Выступая в Организации Объединенных Наций президент Азербайджана Ильхам Алиев должен был по логике говорить о положительных моментах, но не мог говорить о положительном без отрицательного, поскольку для него, помимо внешней аудитории, есть еще и внутренняя аудитория. Тем самым, власти Азербайджана с трибуны ООН подтвердили свои нарративы, пытаясь убедить всех в том, что мирный процесс с Арменией продолжается. По сути, азербайджанский лидер заявил о том, что Ереван начал мирный процесс с Ереваном по той простой причине, что капитулировал", - сказала эксперт.

На этом фоне, продолжила Армине Маргарян, международная общественность видит конструктивизм армянской стороны, которая вообще не использует термин "Зангезурский коридор", больше говоря о "Пути Трампа" (TRIPP). Азербайджан продолжает использовать старую риторику, чтобы с одной стороны, заявить о своем положении, а с другой стороны постоянно напоминать всем о том, что мирный процесс продолжается лишь по причине "капитуляции" Армении.

Маргарян призвала не путать мир, на котором настаивает Армения, с миром, о котором говорит Азербайджан. Это совершенно разные повестки,

поскольку разные общества, разные истории, разные восприятия произошедшего за последние несколько лет. На этом фоне общества двух стран находятся на разных этапах восприятия, и по этой причине у двух государств разные взгляды на мирный процесс.