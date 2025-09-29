Понедельник, 29 Сентября 2025 16:01

АрмИнфо.В деле убийства главы общины Паракар Володи Григоряна власти спекулируют версией кровной мести, тогда как очевидно, что у него есть организаторы и заказчики. Об этом на своей странице в Фейсбук написал лидер партии "Страна для жизни" Месроп Аракелян. Так он отреагировал на заявление пресс­секретаря МВД Нарека Саркисяна о том, что основной версией следствия продолжает оставаться то, что убийство главы Паракара результат инцидента в Мердзаване в феврале этого года.

В этом ключе Аракелян подчеркнул, что ни Володя Григорян, ни его брат

- Пайкар Григорян, не имели никакого отношения к убийству в Мердзаване. Как пояснил лидер партии, задержание брата главы Паракара было проявлением политического давления перед выборами в общине 30 марта, о чем и официально заявлял Володя Григорян.

"У Володи Григоряна не было с кем-то личного недопонимания, а в ходе своей деятельности он руководствовался исключительно принципом "глава общины для всех", делая все возможное во имя единства и солидарности. Даже по обвинению, представленному прокуратурой, брат Володи Григоряна обвиняется исключительно по статье о хулиганстве, не имея никакого отношения к убийству ", - обратил внимание Аракелян.

Между тем, как заметил лидер партии, после ареста первого фигуранта убийства Володи Григоряна (брата убитого в феврале) МВД продемонстрировало постыдный непрофессиональный подход, представив убийство как продолжение февральских событий, выполняя функцию суда.

"Это недопустимое проявление политической оценки со стороны правоохранительной системы. Арест лица, предположительно совершившего убийство, на следующий день наглядно продемонстрировал несоответствие действительности сфабрикованной версии о кровной мести ", - подчеркнул лидер партии "Страна для жизни".

В связи с вышесказанным он потребовал от правоохранительной системы продолжить оперативную работу по полному раскрытию убийства, воздерживаясь при этом от дачи оценок произошедшему и оставляя это на усмотрение суда. "Мы будем последовательны в полном раскрытии убийства Володи Григоряна. Все виновные понесут заслуженное судом наказание", - резюмировал Аракелян.

Напомним, что глава укрупненной общины Паракар Володя Григорян и сотрудник уголовной полиции Араратского управления МВД Карен Абрамян были убиты 23 сентября. Позже, пресс-секретарь МВД Нарек Саркисян заявил, что ими рассматривается версия межличностного конфликта, связанного с инцидентом, произошедшим в феврале текущего года в Мердзаване.

Отметим, что 7 месяцев назад, в результате вооруженного нападения на дом главы администрации села Мердзаван укрупненной общины Паракар Армавирской области Армении Мгера Ахтояна, погиб двоюродный брат Ахтояна - Григор Оганян, еще один человек получил ранения. Тогда, в качестве одного из более одного десятка подозреваемых был арестован брат Володи Григоряна - Пайкар Григорян.