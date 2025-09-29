Понедельник, 29 Сентября 2025 15:03

АрмИнфо.Сегодня, 29 сентября, у Министерства обороны Армении произошла потасовка между родственниками заложников и без вести пропавших армянских военнослужащих в 44-дневной войне 2020 года, перекрывшими вход в оборонное ведомство и сотрудниками военной полиции, и сотрудниками Министерства внутренних дел Армении.

В ходе потасовки одному из родителей - Арсену Гукасяну, стало плохо, в связи с чем к Министерству была вызвана бригада скорой помощи. Позже стало известно, что у него сместился кардиостимулятор, из-за чего ему стало плохо, однако, не смотря на это, Гукасян отказался от госпитализации. Ранее ухудшилось также самочувствие заместителя начальника военной полиции Артура Мшетяна.

Ситуация у оборонного ведомства накалилась после того, как собравшимся у Министерства сообщили, начальник Генерального штаба Вооружённых сил Эдвард Асрян и бывший командующий Армии обороны Арцаха Камо Варданян не смогут с ними встретиться. Хотя, как отметили протестующие, именно такая договоренность была достигнута 27 сентября в ходе очередной акции протеста у оборонного ведомства. Вместо этого, им предложили провести встречу с замминистром обороны Арманом Саркисяном, а впустить согласились только двух родителей. Такой ответ не удовлетворил собравшихся родственников, в связи с этим они перекрыли вход в Министерство. Стражи порядка попытались разблокировать вход в здание, возникла сначала словесная перепалка, переросшая в потасовку.

В связи с ситуацией у ворот административного комплекса Министерства обороны сосредоточились полицейские силы.

Как рассказал в беседе с журналистами один из родителей Ованнес Погосян, вот уже пять лет они перебивают пороги разных структур, но никто не берет на себя ответственность, чтобы комплексно заняться этим вопросом.

Родители отметили, что сегодняшняя акция - это их стремление показать, что они есть, они предпринимают все возможное, чтобы узнать о судьбе своих близких, и продолжат это делать до тех пор, пока они не получат удовлетворяющий их ответ. Кроме того, по их словам, протестная акция была организована в связи с тем, что в последнее время ответственные структуры перестали проводить с ними встречи и сообщать, какие конкретные шаги предпринимались за эти пять лет для выявления судьбы заложников и пропавших без вести военнослужащих.

Погосян подчеркнул, что собравшиеся сегодня родственники не верят, якобы власти Армении действительно предпринимают какие-то действия. "Если бы какая-то работа в этом направлении действительно осуществлялась, сегодня они узнали бы о судьбе хотя бы одного военнослужащего. С 2020 года все ответственные за этот вопрос структуры заявляют нам одно и тоже ", - сообщили родители журналистам.

Они уверены, что их не принимают, поскольку в структурах понимают, что не смогут дать им ни единого ответа. " Они продолжат избегать встреч с нами, поскольку, они бездействуют ", - считают родственники военнослужащих.

В связи с этим они сообщили, что в случае, если сегодня акция у Министерства обороны не даст никаких результатов, то они перекроют множество дорог и вызовут тем самым коллапс во всем городе.

Напомним, что 4 июля состоялась встреча представителей комиссий по вопросам пропавших без вести граждан Армении и Азербайджана. Как сообщала пресс-служба Службы национальной безопасности Армении, в ходе обсуждения стороны затронули гуманитарные вопросы, связанные с выяснением судеб пропавших без вести в ходе конфликта. На встрече были рассмотрены возможности обмена информацией, а также организации и координации поисковых работ. Ранее сообщалось, что с 1992 по 2023 годы число пропавших без вести армян составляет 1016 человек.

Отметим, что до сих пор не известно точное число армянских военнопленных и заложников, удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. По последним данным Международного комитета Красного Креста на август 2024 года с армянской стороны считаются пропавшими без вести около 1000 лиц, причем порядка 300 человек стали считаться таковыми после последнего обострения в зоне нагорно-карабахского конфликта в период с осени 2020 по осень 2023 года. Причем все данные собраны МККК на основе обращений самих родных пропавших без вести. В МККК также сообщили, что в числе этих 300 человек есть несколько десятков обращений, касающихся случаев, когда семья не соглашалась с представленными государством ДНК данными.