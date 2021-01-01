Arminfo.info


ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
С 30 сентября в Армении пройдет фестиваль <Неделя науки>.С 30 сентября в Армении пройдет фестиваль <Неделя науки>.
"Страна для жизни": В деле убийства главы Паракара нет никакой кровной мести, это - заказ
У Минобороны Армении произошла потасовка между родными без вести пропавших военнослужащих и полициейУ Минобороны Армении произошла потасовка между родными без вести пропавших военнослужащих и полицией
На основе международных норм по защите прав и свобод человека в Туркменистане дано разрешение на проживание 142 лицам из других государствНа основе международных норм по защите прав и свобод человека в Туркменистане дано разрешение на проживание 142 лицам из других государств
Пашинян в Страсбурге провел встречу <на ногах> председателем ПАСЕПашинян в Страсбурге провел встречу <на ногах> председателем ПАСЕ
В Армению прибыла новый посол ЕгиптаВ Армению прибыла новый посол Египта
Мэрия предлагает запретить в школах использование смартфонов для учащихся 1-6 классов, и ограничить - для 7-12 классовМэрия предлагает запретить в школах использование смартфонов для учащихся 1-6 классов, и ограничить - для 7-12 классов
Армянский эксперт представил возможные сценарии исхода электоральных процессов в стране в 2026 годуАрмянский эксперт представил возможные сценарии исхода электоральных процессов в стране в 2026 году
Брата Католикоса Всех армян внесли в базу Брата Католикоса Всех армян внесли в базу "Миротворец"
Арестован убийца главы села Паракар - СК РААрестован убийца главы села Паракар - СК РА
Самвел Карапетян представил задачи рабочей группы, созданной его движением для защиты  ААЦСамвел Карапетян представил задачи рабочей группы, созданной его движением для защиты  ААЦ
Пашинян обсудил установление мирный договор с Баку с генсеками ОБСЕ и ООНПашинян обсудил установление мирный договор с Баку с генсеками ОБСЕ и ООН
<Мои встречи с президентом Эрдоганом носят регулярный характер>: Пашинян указал на расширение географии дипотношений Еревана<Мои встречи с президентом Эрдоганом носят регулярный характер>: Пашинян указал на расширение географии дипотношений Еревана
Мир установлен, а Алиев все еще говорит о т.н. Мир установлен, а Алиев все еще говорит о т.н. "Зангезурском коридоре" и "капитуляции" Армении: Пашинян не понимает почему
Пашинян: Примут нас в ЕС - хорошо. Если же нет, мы выполним поставленную перед нами очень важную задачуПашинян: Примут нас в ЕС - хорошо. Если же нет, мы выполним поставленную перед нами очень важную задачу
Политолог: на выборах в Национальное Собрание Армении 2026 года все увидят молдавский сценарийПолитолог: на выборах в Национальное Собрание Армении 2026 года все увидят молдавский сценарий
Армения подтвердила приверженность продвижению повестки в области нераспространения и целей ДВЗЯИАрмения подтвердила приверженность продвижению повестки в области нераспространения и целей ДВЗЯИ
Глава МИД Армении провел встречи со своими коллегами из Румынии и Кубы Глава МИД Армении провел встречи со своими коллегами из Румынии и Кубы
Армения и Саудовская Аравия подписали меморандум о взаимопониманииАрмения и Саудовская Аравия подписали меморандум о взаимопонимании
В МВД подтвердили факт задержания подозреваемого в убийстве главы общины ПаракарВ МВД подтвердили факт задержания подозреваемого в убийстве главы общины Паракар
В Москве состоялись консультации между МИД Армении и РоссииВ Москве состоялись консультации между МИД Армении и России
Член правления <Мать Армения> назвала Никола Пашиняна главным ответственным за поражение в 44-дневной Арцахской войнеЧлен правления <Мать Армения> назвала Никола Пашиняна главным ответственным за поражение в 44-дневной Арцахской войне
Инициатива Free Armenian Prisoners представила факты по делу Рубена Варданяна по случаю 2 годовщины его заключения в БакуИнициатива Free Armenian Prisoners представила факты по делу Рубена Варданяна по случаю 2 годовщины его заключения в Баку
Армения и Ангола подписали меморандумы о политических консультациях и дипломатическом сотрудничествеАрмения и Ангола подписали меморандумы о политических консультациях и дипломатическом сотрудничестве
27 сентября - как один из самых трагичных эпизодов в новейшей истории армянского народа27 сентября - как один из самых трагичных эпизодов в новейшей истории армянского народа
Задержан подозреваемый в убийстве главы общины Паракар - СМИЗадержан подозреваемый в убийстве главы общины Паракар - СМИ
Через искусство - к корням: В Музее русского искусства открылась выставка <Дом. Моя Вселенная>Через искусство - к корням: В Музее русского искусства открылась выставка <Дом. Моя Вселенная>
Глава МИД Армении обсудил с замместителем госсекретаря США перспективы развития стратегического партнерства между странамиГлава МИД Армении обсудил с замместителем госсекретаря США перспективы развития стратегического партнерства между странами
Глава МИД Армении обсудил с министром иностранных дел Германии перспективы углубления сотрудничестваГлава МИД Армении обсудил с министром иностранных дел Германии перспективы углубления сотрудничества
5000 idcoins и розыгрыш при оформлении пакета IDsalary 5000 idcoins и розыгрыш при оформлении пакета IDsalary 
Глава Союза Глава Союза "Арцах" представил в парламенте провальную политику властей Армении по защите прав арцахцев
Вице-спикер НС: Мы не отвергали ни одного предложения по урегулированию нагорно-карабахского конфликта за время нашего правленияВице-спикер НС: Мы не отвергали ни одного предложения по урегулированию нагорно-карабахского конфликта за время нашего правления
В Институте востоковедения РАУ состоялось торжественное открытие аудитории имени РудакиВ Институте востоковедения РАУ состоялось торжественное открытие аудитории имени Рудаки
Посол Ирана признал: У Тегерана есть определенные вопросы по части реализации маршрута ТрампаПосол Ирана признал: У Тегерана есть определенные вопросы по части реализации маршрута Трампа
Омбудсмен Армении выступила модератором дискуссии в рамках форума лидеров ENHRI в БрюсселеОмбудсмен Армении выступила модератором дискуссии в рамках форума лидеров ENHRI в Брюсселе
Возможно суд конфискует у экс-главы общины Айнтап 13 объектов недвижимости и денежные средстваВозможно суд конфискует у экс-главы общины Айнтап 13 объектов недвижимости и денежные средства
Глава МИД Армении: Устойчивое развитие не может быть достигнуто без мираГлава МИД Армении: Устойчивое развитие не может быть достигнуто без мира
Замглавы МИД Армении прокомментировал применения искусственного интеллекта в военных целяхЗамглавы МИД Армении прокомментировал применения искусственного интеллекта в военных целях
АНК: пока народ не увидит движение, которому он будет доверять, никакой смены власти в стране не будетАНК: пока народ не увидит движение, которому он будет доверять, никакой смены власти в стране не будет
Главы Армавирского управления криминальной полиции и следственного управления СК покинули должности после громкого убийства главы ПаракараГлавы Армавирского управления криминальной полиции и следственного управления СК покинули должности после громкого убийства главы Паракара
После 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран КеосаянПосле 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран Кеосаян
Посол России в Сюнике посетил ЗММК и провел переговоры с представителями деловых круговПосол России в Сюнике посетил ЗММК и провел переговоры с представителями деловых кругов
Фракция Фракция "Армения" НС Армении присоединятся к инициативе по вынесению вотума недоверия  премьер- министру РА
Шармазанов рассказал, почему власти при третьем президенте Армении не признали независимость АрцахаШармазанов рассказал, почему власти при третьем президенте Армении не признали независимость Арцаха
Спикер Парламента уверен, что в выборах 2026г. правящая сила получит больше голосов, чем в 2021г.Спикер Парламента уверен, что в выборах 2026г. правящая сила получит больше голосов, чем в 2021г.
"Честь имею" о процессе импичмента: РПА с 2021 года делает все для ухода Пашиняна
Глава МИД Армении провел переговоры с главным дипломатом ЕСГлава МИД Армении провел переговоры с главным дипломатом ЕС
На фоне сокращения военного бюджета Армении замминистра обороны заверяет, что стартовавшие положительные реформы не будут приостановленыНа фоне сокращения военного бюджета Армении замминистра обороны заверяет, что стартовавшие положительные реформы не будут приостановлены
Депутат НС: в оппозиционном поле преобладает убеждение в необходимости предотвращения навязывания правительством собственной повесткиДепутат НС: в оппозиционном поле преобладает убеждение в необходимости предотвращения навязывания правительством собственной повестки
Ереван подтверждает приверженность к дальнейшему углублению дружественных отношений с Китаем - вице- премьерЕреван подтверждает приверженность к дальнейшему углублению дружественных отношений с Китаем - вице- премьер
Армения и Норвегия подписали меморандум о сотрудничествеАрмения и Норвегия подписали меморандум о сотрудничестве
Оппозиционер: необходимо противостоять антигосударственной политике управленцев АрменииОппозиционер: необходимо противостоять антигосударственной политике управленцев Армении
За громкую музыку в машинах в Армении будут привлекать к ответственностиЗа громкую музыку в машинах в Армении будут привлекать к ответственности
Армянские саперы при поддержке США пройдут курсы по обезвреживанию боеприпасовАрмянские саперы при поддержке США пройдут курсы по обезвреживанию боеприпасов
В Армении появится еще один день памятиВ Армении появится еще один день памяти
COAF запустил менторскую программу в СюникеCOAF запустил менторскую программу в Сюнике
Центр свободы информации: В январе-августе на 10,5% возросли молчаливые отказы госорганов на предоставление информацииЦентр свободы информации: В январе-августе на 10,5% возросли молчаливые отказы госорганов на предоставление информации
Алиев с трибуны ООН похвастался агрессией в отношении Армении и АрцахаАлиев с трибуны ООН похвастался агрессией в отношении Армении и Арцаха
Военная полиция в Армении будет наделена новыми полномочиямиВоенная полиция в Армении будет наделена новыми полномочиями
Армения и Франция намерены сотрудничать в организации крупных спортивных мероприятийАрмения и Франция намерены сотрудничать в организации крупных спортивных мероприятий
Читать больше



Эксперты
Мнение: Придание Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
Политолог: Если Политолог: Если "новый армянин" станет хозяином страны, Армении больше не будет.
Эксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церквиЭксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церкви
Политолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном КавказеПолитолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном Кавказе
Политолог: Власти Армении создают Политолог: Власти Армении создают "иллюзию безопасности" в условиях сохранения угроз безопасности перед страной
Читать больше
Комментируемые
Левон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированиюЛевон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированию
<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян
Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: ПашинянКтрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян
Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>
Осканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулируетОсканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулирует
В Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графикиВ Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графики
Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языкеЭксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризмаАдвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решениеОмбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: ПашинянСегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян
В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликтаВ ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта
Мера пресечения командиру отряда Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест
Политик:  Процесс, направленный на мир,  это ещё не мирПолитик:  Процесс, направленный на мир,  это ещё не мир
Азербайджан продолжает вандализм в оккупированном Арцахе - снесен памятник Ашоту ГулянуАзербайджан продолжает вандализм в оккупированном Арцахе - снесен памятник Ашоту Гуляну
Оппозиционер: власти увидят ответ народа, будут очень конкретные мероприятияОппозиционер: власти увидят ответ народа, будут очень конкретные мероприятия





Глава МИД Армении обсудил с коллегой из Казахстана визит Пашиняна в АстануГлава МИД Армении обсудил с коллегой из Казахстана визит Пашиняна в Астану