Понедельник, 29 Сентября 2025 14:54

АрмИнфо.На очередном заседании Кабинета Министров по цифровой системе Президент Сердар Бердымухамедов на основании общепризнанных международных норм по защите прав и свобод человека и Закона Туркменистана «О миграции» подписал Постановление, в соответствии с которым 142 иностранным гражданам дано разрешение на проживание в Туркменистане.

В ходе заседания заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Р.Мередов сообщил, что, реализуя на системной основе гуманную политику Президента Туркменистана, МИД страны и другие уполномоченные органы провели надлежащую работу по предоставлению разрешения на проживание в Туркменистане 142 лицам. Это граждане 7 государств, представляющих 15 национальностей.

Постановлением глава государства также предписал Министерству иностранных дел, Государственной миграционной службе совместно с другими профильными министерствами и отраслевыми ведомствами продолжить работу по оформлению документов зарубежных граждан и лиц без гражданства, желающих получить разрешение на проживание в Туркменистане.

В целом, руководствуясь благородными гуманистическими принципами предков, на сегодняшний день разрешение на проживание в Туркменистане было предоставлено 5 тысячам 152 зарубежным гражданам и лицам без гражданства.