Понедельник, 29 Сентября 2025 14:05

АрмИнфо. Во Дворце Европы в Страсбурге состоялась встреча премьер-министра Никола Пашиняна с председателем ПАСЕ Теодоросом Руссопулосом, сообщает в соцсети пресс-секретарь Пашиняна Назели Багдасарян.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился из Нью- Йорка, где он участвовал в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, с трехдневным визитом в Страсбург.

"Пашинян посетит 28-30 сентября с рабочим визитом Страсбург для участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы", - говорится в сообщении пресс-службы главы правительства РА.

В рамках визита запланированы встречи Пашиняна с председателем ПАСЕ Теодоросом Русопулосом, генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе, председателем Европейского суда по правам человека Матиасом Гийомом и комиссаром Совета Европы по правам человека Майклом О'Флаэрти.

Тридцатого сентября Пашинян выступит на пленарном заседании четвертой сессии ПАСЕ.