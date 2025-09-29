Понедельник, 29 Сентября 2025 14:02

АрмИнфо. Новоназначенный посол Египта в Армении Амаль Афифи вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел страны Ваану Костаняну.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в ходе встречи обсуждались тесные исторические связи между народами Армении и Египта, а также была подчеркнута важность активных взаимных контактов между двумя странами, включая визиты высокого уровня, на современном этапе.

Собеседники также обсудили вопросы двусторонней повестки дня между Арменией и Египтом в сфере образования, культуры и ряда других сфер, а также возможности расширения существующего сотрудничества.