АрмИнфо. Новоназначенный посол Египта в Армении Амаль Афифи вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел страны Ваану Костаняну.
Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в ходе встречи обсуждались тесные исторические связи между народами Армении и Египта, а также была подчеркнута важность активных взаимных контактов между двумя странами, включая визиты высокого уровня, на современном этапе.
Собеседники также обсудили вопросы двусторонней повестки дня между Арменией и Египтом в сфере образования, культуры и ряда других сфер, а также возможности расширения существующего сотрудничества.
