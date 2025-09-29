Понедельник, 29 Сентября 2025 12:34

АрмИнфо. Политолог, соучредитель группы "Альтернативные проекты" Ваге Ованнисян представил возможные сценарии развития событий в стране в 2026 году на фоне предстоящих очередных парламентских выборов и шаги, которые необходимо предпринять, чтобы вывести Армению из сложившегося кризиса.

По его словам, первый сценарий - это победа на выборах правящей силы "Гражданский договор" и их программы, которая предложит армянскому обществу и дальше "приспосабливаться, отрекаться, есть и размножаться".

"В случае победы этой программы, правящая партия "Гражданский договор" заставит следующий съезд трижды прокричать "Да здравствует западный Азербайджан", и зал повторит это. И все это будет оправдываться тем, что если в Армении будут жить азербайджанцы, то Азербайджан не нападет на нас. И "жизнь продолжится", - пояснил Ованнисян в публикации, распространенном на странице группы "Альтернативные проекты" в Фейсбук.

В результате воспроизводства действующей власти в 2026 году и продвижения этой программы, как продолжил политолог, турецкий фактор проникнет во все уголки страны, в армянские города и села, в культуру, образование, образ жизни. "Вместо Армении будет другая страна. Это будет сопровождаться массовой эмиграцией, потому что десятки тысяч семей, сотни тысяч армян не смирятся с такой Арменией. И у них не будет выбора кроме как уйти. Вместо них здесь будут проживать другие в рамках "программы мирного переселения", - добавил Ованнисян.

Далее политолог представил второй сценарий, где нет четкой программы, а есть скорее "большой армянский вакуум". "Пашинян установил в стране "программную монополию" и остается у власти, в расчете на свое воспроизводство. Между тем, у общества в целом, как и в малых сообществах, остаются вопросы - о себе, о своих семьях, о перспективе государства. И именно набор ответов на эти вопросы являются планом, или другим предложением. В случае его отсутствия часть общества откажется от выборов, а часть выберет приятную, разрушительную ложь", - считает эксперт.

Политолог в этом ключе обратил внимание, что у страны, по сути, есть те, у кого есть опыт, у кого есть деньги, у кого есть звания и должности, и у кого есть все вместе, но нет рационального плана восстановления страны после поражения, чтобы граждане слушали, доверяли, верили и выбирали. Ованнисян считает, что в этих условиях безразличие и массовое отчаяние естественны. По его словам, единственный способ остановить сценарий воспроизводства действующей власти в этих условиях - это представить противоположный сценарий.

"Люди хотят услышать, узнать: если маршрут Трампа плохой, то какой другой, хороший вариант вы предлагаете? Если то, что было предложено 9 ноября, плохо, то каков ваш вариант. Если Конституцию нельзя менять, это унизительно и опасно, то, что вы предлагаете взамен, каковы реальные, рациональные решения? У людей есть десятки таких вопросов. Вдобавок к этому, у каждого социального слоя есть свои специфические вопросы. Очевидно, что основная ложь армянского премьера в том, что это "выбор между миром и войной", и он требует встречных политических формулировок. Чтобы остановить стремительный сценарий отуречивания Армении, необходимо изменить акценты борьбы", - уверен Ованнисян.

В частности, как пояснил эксперт, необходимо настроить общество к диалогу, восстановить привычку слушать друг друга. Это, по его словам, может стать оружием оппозиции.

В заключении политолог призвал общество не питать иллюзий и не думать, что придет какой-то герой - новый, бывший, старый или богатый. "В побежденной стране таких сказочных героев не бывает. С собственным обществом нужно говорить открыто, грамотно, представляя программу и без назидательного тона. Необходимо проявлять инициативу, представлять новые идеи, нестандартные, но реалистичные решения, учитывая повестку. В ближайшем будущем наша группа сосредоточится именно на этом", - резюмировал Ованнисян.