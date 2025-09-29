Понедельник, 29 Сентября 2025 12:17

АрмИнфо.Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви, патриарший экзарх в России, младший брат Католикоса всех армян Гарегина II архиепископ Езрас (в миру Мкртыч Нерсисян) внесен в воскресенье в украинскую базу "Миротворец".

В качестве причин, среди прочего указаны: поддержка России, "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины", передает РИА Новости.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из "ДНР" и "ЛНР" и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию "ДНР" и "ЛНР", с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.