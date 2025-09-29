Arminfo.info


 Понедельник, 29 Сентября 2025 12:08
Наира Бадалян

Мир установлен, а Алиев все еще говорит о т.н. "Зангезурском коридоре" и "капитуляции" Армении: Пашинян не понимает почему

АрмИнфо."Рад сообщить об этом всему международному сообществу, что между Арменией и Азербайджаном установлен мир". С таким заявлением выступил премьер Армении Никол Пашинян, выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, вместе с тем выразив недоумение тем, что его азербайджанский коллега все еще продолжает нарративу о т.н. "Зангезурском коридоре" и якобы "капитуляции" Армении.

Пашинян напомнил, что основным содержанием выступлений всех руководителей Республики Армения с трибуны ООН был конфликт между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой. Такими же были и его выступления с 2018 по 2023 год.

"В прошлом году, выступая на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи, я впервые попытался говорить не о конфликте между Арменией и Азербайджаном, а о мире. Моя речь была очень осторожной, очень неопределенной, хотя на тот момент уже было впервые делимитировано более 12 километров армяно-азербайджанской межгосударственной границы, а положения о совместной деятельности комиссий двух стран по делимитации были подписаны вице-премьерами обеих государств.

После того моего выступления в армяно-азербайджанских отношениях произошли поворотные события. Во-первых, положения о совместной деятельности комиссий по делимитации границы были ратифицированы как в Армении, так и в Азербайджане, получив высшую юридическую силу. Это первый двусторонний международный документ, подписанный и ратифицированный Арменией и Азербайджаном", - указал он.

Помимо этого, в марте текущего года Армения и Азербайджан смогли согласовать проект соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений и завершить переговоры по нему с таким положительным результатом. В этом документе, пояснил премьер, стороны, ссылаясь на Алма-Атинскую декларацию, вновь подтверждают понимание того, что границы между бывшими Советскими Социалистическими Республиками стали международными границами соответствующих независимых государств, и на этой основе признают и уважают суверенитет, территориальную целостность, нерушимость международных границ и политическую независимость друг друга.

Вышеупомянутое соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном было парафировано 8 августа текущего года в столице США, Вашингтоне, в Белом доме, министрами иностранных дел двух стран в присутствии президента США, президента Азербайджана и премьер-министра Армении.

Кульминацией, по словам премьера, состоявшейся в Белом доме 8 августа встречи стала Декларация, принятая вместе с президентом Азербайджана по итогам встречи, которую подписал в качестве свидетеля также президент США Дональд Трамп. В этой Декларации зафиксировано, что Армения и Азербайджан признают необходимость наметить в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и Алма-Атинской декларацией 1991 года курс к светлому будущему, не связанному с конфликтом прошлого, отметил Пашинян.

В том же документе, руководители Армении и Азербайджана, подтвердили важность открытия коммуникаций между двумя странами для внутригосударственных, двусторонних и международных перевозок в целях содействия миру, стабильности и процветанию в регионе и его окрестностях на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции государств. Эти усилия должны включать беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджанской Республики и ее Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Республики Армения с взаимными выгодами для международных и внутригосударственных перевозок для Республики Армения.

Было также зафиксировано, что Республика Армения будет работать с Соединенными Штатами Америки и согласованными совместно третьими сторонами над выработкой рамок проекта транспортной связанности "Дорога Трампа во имя международного мира и процветания" ("Trump Route for International Peace and Prosperity", TRIPP) на территории Республики Армения.

"Что все это значит? Все это, дамы и господа, означает, - и я рад сообщить об этом всему международному сообществу, - что между Республикой Армения и Азербайджанской установлен мир.

В этом мирном процессе очень важна роль президента США Дональда Трампа, чья самоотверженность, последовательность и принципиальность сделали возможным то, что казалось невозможным.

Именно поэтому мы договорились с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о совместном решении выдвинуть президента Трампа на Нобелевскую премию мира, поскольку на собственном примере убедились в истинной приверженности президента Трампа идее мира", - сказал он.

Как указал Пашинян, инфраструктурный проект TRIPP будет действовать на территории Республики Армения, а его бизнес-модель будет согласована в двустороннем формате между США и Арменией. TRIPP, состоящий из нескольких десятков километров различных инфраструктурных объектов, будет иметь как региональное, так и глобальное значение и влияние.

Вместе с тем, подчеркнул армянский премьер, в контексте заботы о установившемся мире и его поддержания крайне важно использовать легитимной и согласованной лексики, говоря об этом проекте.

"Президент Азербайджана, с которым мы приняли Вашингтонскую декларацию, с тех пор неоднократно, в том числе и с этой трибуны, использовал выражение "Зангезурский коридор".

Подобного выражения нет в согласованных в Вашингтоне документах, его никогда не было в армяно-азербайджанских переговорах или документах. Думаю, моему азербайджанскому коллеге имеет смысл уточнить, что он имеет в виду, используя это выражение, поскольку в армянской действительности оно воспринимается как территориальное притязание к Армении и ассоциируется с конфликтным нарративом.

В документах от 8 августа мы договорились о четком содержании и нарративе, и невозможно понять, как можно каким-либо образом ставить под сомнение приверженность этим соглашениям - через упомянутые мной нарративы и/или через другие нарративы, выраженные с этой трибуны. Такие нарративы не укрепляют веру людей в мир и не вытекают из атмосферы мира и достигнутых на высшем уровне договоренностей.

С различных трибун президент Азербайджана говорит о якобы капитуляции Армении.

Честно говоря, я не понимаю, зачем при наличии такого огромного позитивного содержания, достигнутого совместными усилиями, использовать агрессивные подтексты, оторванные от объективной реальности. Разве мир не приносит достаточно радости и удовлетворения? Мне, например, приносит", - заметил премьер.

Пашинян обратил внимание международного сообщества на тот факт, что так называемый "Зангезурский коридор" и подобные нарративы не вытекают из достигнутых договоренностей, не имеют к ним никакого отношения, оказывают раздражающее и негативное воздействие и воспринимаются как территориальное притязание на суверенное государство, несмотря на достигнутые и заявленные соглашения.

"Но это, конечно, ни на миллиметр не отвлечет нас от празднования достигнутого мира и выполнения заявленных договоренностей.

Кстати, в моем сегодняшнем выступлении вы не найдете ни одного уместного положения или фразы, обоснование которых я не смог бы привести ни в письменных соглашениях, достигнутых между Арменией и Азербайджаном в различных форматах, ни в документах, подписанных и опубликованных в Вашингтоне 8 августа.  Предлагаю моему азербайджанскому коллеге сосредоточиться на скорейшей и точной реализации достигнутых договоренностей, и для этого важно использование легитимных нарративов", - сказал Никол Пашинян.

Итак, в рамках объявленого в Вашингтоне 8 августа проекта TRIPP через территорию Армении пройдут железная дорога, автомагистраль, трубопроводы и линии электропередач, соединяющие Восток с Западом. В результате этого соглашения Север также будет соединен с Югом, проинформировал он.

"Одного географического перечисления достаточно, чтобы зафиксировать, что это точное отражение проекта "Перекресток мира", который я представлял с этой трибуны. Инфраструктурный проект TRIPP вытекает из программы "Перекресток мира", о развитии возможностей которой мы подписали двусторонний меморандум с президентом Трампом 8 августа в Вашингтоне.

Считаю необходимым отметить, что, в соответствии с Вашингтонской декларацией, открытие коммуникаций между Арменией и Азербайджаном для внутригосударственных, двусторонних и международных перевозок будет осуществляться на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции государств", - заявил глава кабмина РА

