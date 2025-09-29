Понедельник, 29 Сентября 2025 12:06

АрмИнфо. Стремление Еревана стать членом ЕС - это вопрос не геополитического, а скорее демократического выбора. Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян, выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Пашинян напомнил, что в марте текущего года Национальное Собрание Республики Армения приняло закон <О начале процесса вступления Армении в Европейский союз>, который имеет большое значение для нашей повестки. Этот закон не только свидетельствует о беспрецедентно высоком уровне наших отношений с Европейским союзом, но и является прямым свидетельством приверженности Еревана демократическим ценностям, добавил он.

<Многие спрашивают, когда Армения станет членом Европейского союза и насколько это реально. Во-первых, две из четырех наших соседей являются странами-кандидатами на членство в ЕС. Во-вторых, закон о начале процесса вступления в Европейский союз - это, прежде всего, стимул для нас к последовательному продолжению демократических реформ.

Мы хотим институционально и содержательно соответствовать стандартам ЕС. Без такого соответствия стать членом ЕС невозможно. Следовательно, когда Армения объективно будет соответствовать стандартам Европейского союза, у нас будет два пути: либо нас примут в ЕС в качестве государства-члена, либо не примут.

Примут - хорошо. Если же нет, мы выполним очень важную задачу, поставленную перед нами: Армения станет страной, соответствующей передовым современным стандартам.

Наше стремление соответствовать стандартам Европейского союза - это вопрос не геополитического, а скорее демократического выбора, поскольку после Ненасильственной бархатной народной революции, произошедшей в Армении в 2018 году, мы приняли демократию, верховенство закона, права человека и независимую судебную систему в качестве стратегии>, - сказал он.

По его словам, для того чтобы сделать достижения в области демократии более институциональными и ориентированными на народ, власти Армении намерены в ближайшем будущем сделать следующий шаг: после получения мандата народа на парламентских выборах 2026 года инициировать общенациональный референдум по принятию новой Конституции, <в результате которого все ветви власти и действующая в стране правовая система будут органически связаны с создателем конституции, то есть с народом, что сделает государственность Армении прочной и ориентированной на народ>.

Как указал Пашинян, 2026 год станет беспрецедентным с точки зрения международной вовлеченности Республики Армения. В мае Республика Армения примет VIII саммит Европейского политического сообщества. <Этот саммит является ключевой площадкой для европейского политического диалога, формат которого позволяет нам всем действовать как единой команде, связанной общей ответственностью за европейскую и глобальную гармонию>, - заметил он.

Он напомнил, что именно на первом саммите Европейского политического сообщества, состоявшемся в Праге 6 октября 2022 года, в результате организованной Францией и Европейским союзом встречи Армения и Азербайджан впервые договорились о признании территориальной целостности и суверенитета друг друга на основе Алма-Атинской декларации. <Эта договоренность сыграла решающую роль. Это чрезвычайно важная договоренность, и в деле достижения этих договоренностей в Праге я хотел бы подчеркнуть особую роль президента Франции Эммануэля Макрона и его личный вклад>, - подчеркнул премьер РА.

Помимо этого, с 18 по 30 октября 2026 года в Армении пройдет 17-я Конференция сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии. Пашинян выразил надежду, что к тому времени он доложит на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном уже подписано, граница между Арменией и Турцией открыта, а значительная часть инвестиционного проекта TRIPP уже реализована.

<Республика Армения подтверждает свою приверженность повестке мира и достигнутому миру. Уверен, что благодаря тесному диалогу с Азербайджаном и поддержке стран региона и международного сообщества мы никогда больше не свернем с пути мира>, - резюмировал Никол Пашинян