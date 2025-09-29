Понедельник, 29 Сентября 2025 12:02

АрмИнфо.Парламентские выборы в Молдове показали, как под видом демократии можно сформировать однопартийное правительство. Об этом в социальной сети пишет политолог Сурен Суренянц.

По его словам, команда президента Молдовы Майи Санду победила не в результате реальной конкуренции, а с помощью простого трюка: общество было разделено на "прозападников" и "пророссийских, а любая оппозиционная сила, вмешивающаяся в деятельность правительства, объявлялась "иностранным агентом" и исключалась из политического процесса.

"Эти выборы стали не борьбой идей, а мероприятием по воспроизводству власти. Предлог "российского вмешательства" служил универсальным оружием против оппозиции, позволяя власти контролировать электоральное поле. Такой же инструмент давно используется в Армении. Команда Никола Пашиняна строит стратегию удержания власти на антироссийских настроениях. Поляризация общества стала для них единственным источником легитимности власти. Между тем, часть армянской оппозиции льёт воду на мельницу властей, продолжая ждать "победного колокола" Москвы, вместо того, чтобы начать формирование самостоятельной политической повестки", - считает политолог.

Он добавил, что если эта тенденция сохранится, на выборах в Национальное Собрание 2026 года все увидят тот же молдавский сценарий. "Власть продолжит мобилизовать своих сторонников на основе

"антироссийской враждебности", оппозицию будут называть "иностранным агентом" или "пятой колонной", а выборы превратятся в инструмент удержания власти, а не в свободную конкуренцию. Молдова - ясное для нас предупреждение: если оппозиция не сформирует широкую, независимую внутреннюю повестку и продолжит опираться на внешние силы, то Армения окажется в той же ловушке. В этом случае демократия в конечном итоге превратится в способ воспроизводства власти", - констатировал Сурен Суренянц.

Отметим, что накануне в Молдове состоялись парламентские выборы. Партия PAS ("Действие и Солидарность"), основанная президентом страны Майей Санду, лидирует с 42,5% голосов избирателей. Обработано почти 52% бюллетеней. На втором месте пророссийский "Патриотический блок" Игоря Додона с 29,8%.