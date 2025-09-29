Понедельник, 29 Сентября 2025 11:58

АрмИнфо. В Нью-Йорке замглавы МИД Армении Роберт Абисогомонян принял участие и выступил с речью на Конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, заместитель министра иностранных дел подчеркнул твердую приверженность Армении продвижению повестки в области нераспространения и целей ДВЗЯИ.

Была подчеркнута необходимость обеспечения адекватного международного реагирования и принятия обязательств в соответствии с развитиями и вызовами в нынешней глобальной обстановке в области безопасности.

Абисогомонян призвал те государства, которые еще не подписали и не ратифицировали Договор, сделать это в скором времени, в этом контексте упомянув резолюцию о Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, соавтором которой выступила Армения и которая была принята в рамках ООН.

Замглавы МИД Армении также затронул важность продвижения инициатив по наращиванию потенциала для повышения эффективности выполнения обязательств, предусмотренных Договором