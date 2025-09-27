Суббота, 27 Сентября 2025 16:27

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в рамках рабочего визита в США провел встречи со своими коллегами из Румынии и Кубы.

Как сообщает пресс-служба МИД, с министром иностранных дел Румынии Оаной-Сильвией Цою обсуждались вопросы повестки сотрудничества между Арменией и Румынией. Арарат Мирзоян и Оана-Сильвия Цою обменялись мнениями о перспективах углубления партнерства между Арменией и ЕС. Была подчеркнута важность обеспечения инклюзивности региональных проектов. Говоря об установленном в регионе мире, министр иностранных дел Армении представил текущую работу по реализации договоренностей, достигнутых в Вашингтоне 8 августа.

В этом контексте Мирзоян особо отметил ключевое соглашение о запуске коммуникаций под юрисдикцией соответствующих стран и подчеркнул значение проекта TRIPP (Международный маршрут мира и процветания Трампа) для обеспечения экономической взаимосвязанности. Во время встречи с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей Арарат Мирзоян обсудил возможности развития сотрудничества между Арменией и Кубой. Сообщается, что стороны обменялись мнениями по вопросам, влияющим на эффективность многостороннего сотрудничества и международной системы. Была подчеркнута обоюдная готовность к активизации взаимодействия между двумя странами на многосторонних платформах. Собеседники рассмотрели также процессы на Южном Кавказе, в частности договоренности, достигнутые в вопросе мира между Арменией и Азербайджаном.