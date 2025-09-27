Суббота, 27 Сентября 2025 13:48

АрмИнфо. В Москве 26 сентября состоялись консультации между МИД Армении и России по двустороннему взаимодействию по международно-правовым вопросам.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ, российскую делегацию возглавил директор Правового департамента МИД России Максим Мусихин, армянскую - начальник Департамента международных договоров и права МИД Республики Армения Нелли Сароян.

Стороны подробно обсудили широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес: актуальные проблемы и тенденции в области международного правосудия, включая уголовное, а также сотрудничество в рамках ООН и других международных организаций. Собеседники условились продолжить обсуждение ряда профильных инициатив, а также плодотворную практику двусторонних контактов по международно-правовым вопросам.

Согласно источнику, обсуждения прошли на основании Плана консультаций между МИД России и МИД Армении на 2025-2026 годы.